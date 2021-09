Soccer Borghetto, la coppia Auteri-Carparelli è da "Wow" - IVG.it

Già nel Memorial Fanfoni (la cronaca QUI) si era visto un Soccer Borghetto ben messo in campo e capace di proporre un gioco corale organizzato e codificato nei principi. Un meccanismo ben oleato il cui lavoro viene spesso finalizzato da un reparto avanzato di qualità. Nel 3 a 2 di ieri alla Veloce, protagonista è stato Marco Carparelli (tripletta), giocatore di esperienza che sembra trovarsi a meraviglia con Auteri.

“Giocare con Marco è sempre un piacere. Non devo dire io cosa ha fatto in carriera. E’ un campione fuori dal campo, ha un amore incredibile per il campo”, commenta Alessio Auteri, il quale ha mostrato di trovarsi a meraviglia con l’ex Genoa.

“Ci alleniamo dal due di agosto – prosegue – dovevamo riscattare un brutto primo tempo della scorsa giornata. Cerchiamo di fare bene come squadra, l’importante è divertirci. Vedremo dove riusciremo ad arrivare”. Il riferimento è all’esordio stagionale in coppa contro il Bragno: successo in rimonta per 3 a 2.

L’ultimo appuntamento del minigirone sarà contro il Legino. Le due squadre sono appaiate in classifica a quota sei punti. A zero, Bragno e Veloce.