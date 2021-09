"Slow Outdoor" ad AsinOlla con il trekking e gli amici asinelli - IVG.it

Pietra Ligure. Nel pieno della stagione outdoor che vede sempre di più il comprensorio della Val Maremola protagonista, AsinOlla presenta gli appuntamenti dello slow trekking nel mese di ottobre: passeggiate con gli asini lungo i sentieri dell’immediato entroterra.

Prosegue, quindi, l’offerta complessiva del parco natura pietrese sulle attività assistite con gli amici animali, unendo sport, natura e benessere. Le passeggiate avranno una durata di circa due ore, con diversi percorsi possibili.

Ecco la programmazione: domenica 3 ottobre dalle ore 10 e 30, con Asinolla pronta a festeggiare in compagnia di ospiti e visitatori l’ultimo appuntamento dell’“AsinOllerfest”; lo scenario country and nature dell’Oktoberfest con birre artigianali, specialità gastronomiche e attività per bambini.

Lo slow trekking tornerà poi domenica 17 ottobre, sempre alle ore 10.30, una camminata in compagnia dello storico pietrese Gianni Cenere che narrerà per adulti e bambini le storie e leggende del Trabocchetto, la collina pietrese che porta al parco di Asinolla.

E poi sabato 23 ottobre l’evento “Trek&Ride”, una intera giornata che il parco natura di Pietra Ligure dedica a giovani e meno giovani appassionati di cavalli, asini e animali, curandone aspetti sociali e sportivi, all’insegna di un sano e costruttivo divertimento.

Infine, con Asinolla e i festeggiamenti di Halloween, domenica 31 ottobre, non mancherà la tradizionale camminata ma con mini-trekking all’interno dell’area che sarà allestito all’interno del parco.

Grazie all’organizzazione e al supporto tecnico dello staff di Asinolla sarà possibile vivere una esperienza davvero speciale, immersi nel verde, ma solo a due passi dal mare…

“Il parco natura punta a diventare una importante attrattiva per lo sviluppo del settore outdoor nel nostro territorio, tra finalese e pietrese, un unico comprensorio che si presenta sui mercati del turismo sportivo in maniera sempre più incisiva come location di riferimento” afferma la responsabile di Asinolla Maria Teresa Bergamaschi.

“Lo slow trekking è davvero adatto a tutti, adulti e bambini, anche per i meno sportivi, si propone una “rigenerazione” fisica e spirituale di tutti coloro che prendono parte alle nostre camminate”.

“Inoltre, il nostro modello si inserisce in chiave ‘slow’ nell’offerta attrattiva del settore outdoor: unire in maniera integrata sport, natura, relax, animali e specialità gastronomiche, con eventi e iniziative, (con servizi, assistenza e attrezzature) rimane obiettivo e linea guida della stessa associazione”.

“Insomma, anche per questo autunno-inverno ancora emozioni, divertimento, spensieratezza e voglia tornare insieme con amici, familiari… Sportivi ma anche famiglie e bambini, tutti assieme… E assieme ad Asinolla!!!” conclude la presidente del parco natura.

(Le escursioni sono soggette a riconferma sulla prenotazione e con un gruppo minimo di sei adulti).