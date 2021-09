Sinistra per Savona: mercoledì un dibattito sul futuro dell'Università e sul suo ruolo per la crescita della città - IVG.it

Savona. Un dibattito sul futuro dell’Università a Savona e sul ruolo strategico che questa istituzione può assumere nella crescita culturale ed economica della città. Organizzato dalla lista “Sinistra per Savona”, che fa parte della coalizione di Marco Russo, si svolgerà mercoledì 15 settembre alle ore 17,30 ai Giardini Serenella- SMS Fornaci (corso Vittorio Veneto 73r).

Il tema è uno di quelli centrali nel programma di “Sinistra per Savona”. Il candidato sindaco Marco Russo e i candidati della lista Sinistra per Savona si confronteranno su come realizzare quest’obiettivo con due figure molto preparate e conosciute dell’Università di Genova: Marco Doria, docente e già sindaco di Genova, e Lara Trucco, docente e prorettrice. Modera l’incontro la candidata, nonché responsabile nazionale Giustizia e Legalità di Sinistra Italiana, Maria Gabriella Branca.

“Il dibattito si preannuncia interessante per la qualità dei relatori e perchè si propone di mettere in campo idee concrete per ringiovanire la città e la sua economia – commentano dalla lista – Sono invitati a partecipare i cittadini tutti di Savona, soprattutto i giovani”.