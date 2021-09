Simone Staltari segna e dà i tre punti al Soccer Borghetto: "Siamo molto contenti di questa vittoria" - IVG.it

Borghetto Santo Spirito. Classe 2002, 19 anni compiuti a luglio, Simone Staltari era il più giovane tra i ventidue giocatori scesi inizialmente in campo oggi. E, al 41° minuto del secondo tempo, è stato lui a mettere in rete il pallone che ha consentito al Soccer Borghetto di battere il Borzoli per 2 a 1 nella partita valevole per la terza giornata del campionato di Promozione.

“Una bella esperienza, un bel gol che ho realizzato col mio piede debole. Abbiamo portato a casa questi tre punti e siamo molto contenti della nostra vittoria” afferma, a fine gara.

Simone ha ricevuto il cross dalla destra di Gasco ed è stato bravo a mettere la palla dove il portiere non poteva arrivare: “Sul primo palo, sono riuscito a spiazzarlo“. Staltari, ben lanciato da Condorelli, aveva già messo la palla in rete al 24° del primo tempo, ma la rete è stata annullata per fuorigioco. Una decisione che secondo l’attaccante non è stata corretta: “Sembravo in gioco, ma secondo il guardalinee era fuorigioco. Gli errori arbitrali ci stanno, come noi sbagliamo, anche loro sbagliano”.

I biancorossi hanno iniziato alla grande questa stagione, con cinque vittoria in sei gare. “Abbiamo fatto una sconfitta fuori casa contro il Vallescrivia. In questa partita ci siamo fatti trovare pronti e speriamo, andando avanti, di continuare così. Il mio obiettivo personale – conclude Simone – è fare bene per la squadra e continuare così. Altro non me lo sono ancora posto”.