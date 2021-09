Siglata convenzione tra Comune di Albenga e Associazione Nazionale Carabinieri - IVG.it

Albenga. Dopo la firma della convenzione tra Comune di Albenga e Associazione Nazionale Carabinieri avvenuta nella giornata di giovedì 16 settembre, nella giornata di venerdì si è svolto il primo giorno di servizio operativo sul territorio.

Nasce così una collaborazione importante in grado di andare ad alleggerire il carico di lavoro della polizia locale per quelle attività come il presidio e l’ausilio all’attraversamento pedonale all’entrata e all’uscita dalle scuole. In questo modo gli agenti potranno dedicarsi ad altre attività come quelle inerenti alle tematiche di sicurezza urbana.

Alla firma della convenzione erano presenti: il sindaco Riccardo Tomatis, l’assessore alla sicurezza Mauro Vannucci, il segretario comunale e dirigente della polizia locale di Albenga Anna Nerelli e, per l’Associazione, il presidente della sezione Liguria Ercole Giampiero Fiora, il referente locale dell’Associazione per Albenga Renzo Fantino, il presidente dell’Associazione di Albenga Massimo Ruffini e l’ispettore regionale Liguria Giovanni Cereda.

Il presidente dell’Associazione Nazionale carabinieri 11^ Nucleo di Protezione Civile Ercole Giampiero Fiora afferma: “Siamo contenti di essere riusciti a firmare questa convenzione con un uno dei comuni più importanti della Riviera di Ponente come è Albenga. La nostra collaborazione a portare avanti questa iniziativa con impegno e responsabilità è massima e ringrazio il Comune per la fiducia e la disponibilità accordataci”.

Afferma l’assessore Mauro Vannucci che ha fortemente voluto questa collaborazione: “L’Associazione Nazionale Carabinieri è composta da persone che conoscono benissimo il territorio e chi lo abita e che, grazie alla loro professionalità apporteranno un contributo fondamentale nella nostra città collaborando in maniera attiva con la nostra polizia locale. La convenzione firmata con l’Associazione e l’altresì preziosa collaborazione con i comitati di controllo di vicinato ci permette di garantire un maggior presidio del territorio”.

Il sindaco Riccardo Tomatis aggiunge: “È bello vedere dei carabinieri che hanno dedicato la loro vita al servizio nell’Arma continuare ad avere l’entusiasmo per mettersi a disposizione della comunità. Il valore aggiunto di questa preziosa collaborazione, inoltre, è dato dalla grande esperienza e competenza che queste persone hanno accumulato negli anni di servizio che ora saranno rimesse a servizio della collettività”.