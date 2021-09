Siero viso: i miti più comuni su questo “elisir della bellezza” - IVG.it

Fino a poco tempo fa, i sieri erano prodotti classificati come “cosmetici professionali” e venivano utilizzati esclusivamente dai cosmetologi. Questi sono prodotti che possono essere paragonati ai supercibi nell’alimentazione, contenendo una concentrazione colossale delle migliori sostanze cosmetiche per la pelle. Inoltre, di solito, gli addensanti non vengono aggiunti ai sieri, quindi sono in grado di penetrare negli strati più profondi della pelle, creando un effetto assolutamente sorprendente.

Tuttavia, oggi le linee dei marchi di bellezza https://makeup.it/brand/191473/ sembrano incomplete senza sieri per tutti i tipi di scopi: ogni produttore ha almeno un siero nell’elenco dei suoi prodotti.

Negli ultimi anni, i sieri viso sono diventati un must in ogni beauty case. Tuttavia, dietro i dieci o forse anche centinaia di vantaggi dell’utilizzo di questo prodotto cosmetico, puoi trovare vari giudizi errati sui sieri.

La pelle giovane non ha bisogno di siero

C’è un’opinione secondo cui il siero dovrebbe essere usato solo per la pelle matura, perché contiene una concentrazione troppo alta di sostanze nutritive, ma per la pelle delle ragazze è meglio scegliere prodotti per la cura delicati. Naturalmente, una ragazza non ha bisogno di usare un siero anti-età progettato per appianare le rughe e prevenire la comparsa dei segni dell’invecchiamento. Tuttavia, questo non significa che la pelle giovane non abbia bisogno di sieri. Per risolvere i problemi della pelle inerenti ai giovani, vengono prodotti formule speciali. Ad esempio, i sieri, che contengono componenti che regolano la produzione di sebo, combattono l’acne, l’infiammazione e la rosacea – prodotti con antiossidanti e vitamine.

Il siero non può essere utilizzato senza crema

Questo è in parte vero. In ogni caso, sicuramente di giorno. Il siero non contiene un fattore SPF, non protegge dal sole, ma molte creme da giorno hanno tali capacità. Pertanto, siero e crema, soprattutto quando fa caldo, sono sempre meglio usati in duo.

Senza la partecipazione di una crema, i sieri senza grassi non funzionano. Da soli, evaporano prima ancora di mettersi “al lavoro”. Per chi ancora non lo sapesse, vi informiamo: applicate prima un siero sulla pelle detersa, e poi una crema sopra.

I sieri possono sostituire le iniezioni

L’industria della bellezza non ha ancora inventato un tale miracolo, quindi i cosmetologi non devono aver paura per il loro lavoro. I sieri, nonostante agiscano negli strati profondi della pelle, non sostituiscono le iniezioni. Farmaci come l’acido ialuronico o il botox vengono iniettati con l’ago molto più in profondità di quanto il siero possa penetrare.

Si consiglia l’utilizzo tutto l’anno.

In effetti, i consigli per l’utilizzo dei sieri possono essere molto diversi tra loro. Prima di tutto, è necessario tenere conto delle informazioni poste sulla confezione del prodotto. Se il produttore specifica che il siero deve essere applicato due volte al giorno su base continuativa, sarebbe più saggio seguire questo consiglio. Non è vietato utilizzare questo prodotto cosmetico tutto l’anno, tuttavia, per ottenere il massimo effetto, i cosmetologi consigliano di utilizzarlo nei corsi.

I sieri possono essere miscelati

Tutto dipende dalla marca e dai consigli sui prodotti. Alcuni marchi producono serie speciali di sieri che possono e devono essere miscelati tra loro, ma senza istruzioni speciali, non dovresti giocare “all’alchimista”: puoi aggravare il problema. Di solito viene applicato un siero e non mescolato con altri.

I sieri viso sono ottimi quando hai bisogno di riordinare rapidamente la tua pelle, ma per ottenere i migliori risultati, devi considerare tutti i consigli di cui sopra.