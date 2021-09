Sicurezza, la lista Lettieri: "Più telecamere e agenti, controlli diffusi e contrasto al commercio abusivo" - IVG.it

Loano. Potenziamento e manutenzione dell’impianto di videosorveglianza, massima collaborazione con le Forze dell’ordine, incremento del numero di agenti del Corpo di Polizia locale e contrasto al commercio ambulante abusivo. Sono questi alcuni dei progetti in ambito di sicurezza urbana e polizia locale inseriti nel programma elettorale della lista “perLOANO – Lettieri Sindaco”, che sostiene la candidatura di Luca Lettieri a primo cittadino della Città dei Doria.

“Porteremo avanti i progetti sulla sicurezza urbana partecipata volti a garantire una migliore qualità della vita dei cittadini – spiega il candidato Sindaco Luca Lettieri –. Ciò anche attraverso la collaborazione con le realtà del ‘Terzo Settore’ che operano nel campo dell’educazione alla legalità e del contrasto alle forme di violenza. Proseguiremo il progetto ‘Controllo di vicinato’ e installeremo nuove telecamere di videosorveglianza nelle zone dove si sono creati i gruppi aderenti al progetto”.

“Effettueremo la manutenzione e l’ammodernamento dell’impianto di videosorveglianza comunale e daremo impulso alle convenzioni con i privati per l’installazione di telecamere. Garantiremo la piena collaborazione con le altre Forze dell’ordine per l’espletamento di servizi congiunti e per la messa a disposizione della videosorveglianza territoriale e delle telecamere. Potenzieremo la collaborazione con la Polfer per lo sgombero delle aree delle Ferrovie dello Stato, con il personale TPL e l’Agenzia delle Dogane”.

“Elaboreremo un piano per la chiusura dei parchi pubblici comunali con protezioni per garantirne la sicurezza e potenzieremo il progetto ‘Vivere il parco’ – prosegue Lettieri –. Contrasteremo il commercio ambulante abusivo con sequestri di merce contraffatta e generi alimentari (frutta e verdura). Proseguiremo la collaborazione con i gestori degli stabilimenti balneari e gli albergatori per potenziare i servizi di vigilanza e di contrasto del commercio ambulante abusivo: ciò grazie alla Polizia locale e a pattuglie di vigilanza privata. Recluteremo agenti ‘stagionali’ per il potenziamento dei turni estivi notturni, il contrasto all’abusivismo commerciale e della presenza di ciclisti nelle aree pedonali. Proseguiremo e potenzieremo il progetto ‘Estate e Sicurezza’. Gli agenti effettueranno controlli sul corretto conferimento dei rifiuti solidi urbani anche a mezzo di telecamere”, conclude il candidato Sindaco di Loano.