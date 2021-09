Sicurezza a Savona, Branca a Mai e Brunetto: “Le responsabilità per piazza del Popolo sono del malgoverno di Lega e centrodestra” - IVG.it

Savona. “Capisco il bisogno di correre subito in soccorso del capo (in questo caso del ‘capitano’), ma leggendo le dichiarazioni dei consiglieri regionali Mai e Brunetto sulla sicurezza a Savona mi sembra di scoprire una ir-realtà parallela. I due esponenti leghisti riescono ad accusare la Magistratura, le forze dell’ordine e addirittura il deputato Nicola Fratoianni (oggi in visita in città) per la situazione di degrado di piazza del Popolo”. Così Maria Gabriella Branca, candidata consigliere comunale a Palazzo Sisto per la lista “Sinistra per Savona” a sostegno della coalizione di Marco Russo, e responsabile giustizia e legalità della segreteria nazionale di Sinistra Italiana, risponde alle dichiarazioni del capogruppo e del consigliere regionale della Lega in Regione.

“Nel mondo reale, vorrei ricordare a Mai e Brunetto, che la sicurezza in piazza del Popolo è stato uno dei cavalli di battaglia della Lega alle elezioni di cinque anni fa, e forse anche grazie a quel tema, il centrodestra vinse le elezioni arrivando al governo della città – sottolinea la candidata di Sinistra per Savona – Se oggi, dopo cinque anni, la situazione non è migliorata, ma anzi è addirittura peggiorata, le responsabilità vanno ricercate tra chi ha governato Savona in questi ultimi anni, quindi la Lega insieme a tutto il centrodestra”.

“Può capitare a tutti – conclude Branca – di non raggiungere degli obiettivi politici, ma in quei casi è sempre auspicabile, se non un’autocritica, almeno un dignitoso silenzio”.