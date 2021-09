Si tuffa per una nuotata e non torna più a riva: ragazza dispersa in mare salvata da Capitaneria e vigili del fuoco - IVG.it

Agg. ore 17.40 La giovane, di circa 30 anni (e straniera, secondo le prime informazioni), è stata tratta in salvo dalle unità della Guardia Costiera e dei vigili del fuoco ad un chilometro dalla riva, in evidente difficoltà.

I mezzi della Capitaneria stanno rientrando a Savona. Una volta giunti a terra, la ragazza sarà affidata alle cure del 118.

Savona. Sono tuttora in corso le ricerche della ragazza che, da questo pomeriggio, risulta “dispersa” in mare davanti al litorale di Savona, a Zinola.

Secondo quanto riferito, la giovane si è tuffata per fare una nuotata ed ha finito per oltrepassare il limite delle “acque sicure”. Non essendo più rientrata a riva, dopo un paio d’ore l’assistente ai bagnanti dei Bagni Acquario di Savona ha attivato la macchina dei soccorsi e sono immediatamente scattate le ricerche.

Sul posto è giunta una motovedetta della Capitaneria di porto-Guardia costiera di Savona, che ha coordinato le ricerche alle quali hanno partecipato anche i vigili del fuoco (con un elicottero) ed altri mezzi a disposizione della stessa Capitaneria.

Stando alle ultimissime informazioni, due pescatori da diporto avrebbero individuato e tratto in salvo la ragazza.