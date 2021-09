Si sposa il sindaco di Cairo Montenotte: auguri a Paolo e Cristina - IVG.it

Cairo Montenotte. Una giornata speciale ieri per il sindaco di Cairo Montenotte, Paolo Lambertini che è convogliato a nozze con la sua Cristina. A fare da cornice alla cerimonia, l’intima chiesa di San Pietro e Paolo, comunemente conosciuta come l’abbazia di Ferrania, nel cuore del borgo della frazione in cui vive il primo cittadino.

Non ha aiutato certo il meteo, con le piogge che ieri si sono abbattute sulla Liguria, ma come si suol dire “matrimonio bagnato, matrimonio fortunato”.

Per la giornata, Lambertini ha scelto un elegante completo blu scuro, per lei invece un intramontabile abito bianco in seta. Ma a fare da protagonista sicuramente, è stato il legame che da anni lega i due sposi che ieri hanno ufficializzato il loro amore davanti a circa 200 invitati.

Da parte di tutta la redazione di IVG.it i più sinceri auguri al sindaco Lambertini e alla moglie Cristina Marchetti per un futuro insieme ricco di amore e felicità.