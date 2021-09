"Settembre Rossoblù": il triangolare Allievi va all'Entella - IVG.it

Vado Ligure. Un buon successo di pubblico e di contenuti tecnici ha registrato l’evento che si è svolto domenica 5 settembre al Chittolina.

Nell’ambito della rassegna mensile che sabato 11 ospiterà il secondo evento (Allievi 2006 con Genoa in arrivo) si è svolto un interessante triangolare dedicato alla categoria Allievi 2005 cui hanno partecipato il Vado, padrone di casa, e due professioniste del calibro di Samp ed Entella.

Dopo un preludio di prova tra le due compagini locali di categoria si è disputata la prima gara (tempi unici da 45 minuti) tra il Vado guidato da mister Penna ed i blucerchiati di Nicolini. Ne è scaturito un match combattuto e molto equilibrato reso vivo dalla curiosità per l’esordio su sponda Samp degli ex Vado Borlotti, Freccero e Vermiglio appena tesserati dal club di Ferrero. Perfetta parità (0 a 0) con appendice penalty che ha visto prevalere i ragazzi locali grazie alle prodezze del portiere Anselmo (a cui è poi andato il premio per il miglior numero uno) che ha neutralizzato ben due tiri dal dischetto.

Stesso discorso anche per il secondo match in cui nonostante la prevalenza territoriale l’Entella (costante la sua pressione) non ha trovato la via del gol se non dai favorevoli undici metri post disfida.

L’attesissimo incontro tra le due big ha visto prevalere i boys chiavaresi di mister Scotto artefici di una prestazione maiuscola suggellata da due reti di ottima fattura a firma Lagomarsini (miglior attaccante del torneo) e Caprini. Tra gli altri premiati spiccano il miglior difensore Borlotti (Samp) e il miglior giocatore capitan Cocconi.

Classifica finale: Entella 1°, Vado 2°, Sampdoria 3°.