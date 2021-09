Serie D, Vado; dopo l’exploit in Coppa oggi arriva la prova Sanremese: calcio d’inizio alle ore 15:00 - IVG.it

Imperia/Savona/Genova. Sono queste le tre province rappresentate dalle squadre pronte a scendere in campo per la seconda giornata del campionato di Serie D 2021/2022 (Girone A), questo in una stagione iniziata lo scorso weekend all’insegna dei gol e dello spettacolo. Impossibilitati dal considerare una graduatoria al momento estremamente relativa, è comunque possibile misurare la voglia di riscatto da parte di svariate formazioni, questo con solo il Ligorna riuscito ad affermarsi nell’esordio di settimana scorsa.

Occhi puntati sulla sfida tra Sanremese e Vado, incrocio ligure che vedrà i matuziani andare alla ricerca della prima vittoria in campionato così come i rossoblù guidati da mister Solari, formazione apparsa in forma e decisamente sul pezzo.

Lo scorso turno per entrambe è stata parità, un risultato che sicuramente però ha soddisfatto maggiormente il Vado andato sotto di due reti rispetto alla Sanremese passata in vantaggio e poi ripresa sul campo della Caronnese.

Dando uno sguardo su Genova spiccano invece le sconfitte di Sestri Levante e Lavagnese, compagini superate rispettivamente da Pont Donnaz e Città di Varese. Voglia di rivalsa confermata dunque per rossoblu e bianconeri, formazioni chiamate adesso ad affrontare Casale ed Imperia (squadra protagonista in occasione dello scorso turno di un buon 1-1 in casa del Gozzano).

Infine il Ligorna, unica squadra ligure riuscita ad imporsi domenica scorsa, se la vedrà tra le mura amiche contro l’arcigno Saluzzo.

In conclusione non potrebbero mancare le designazioni arbitrali proprio di questa seconda giornata, di seguito elencate:

Imperia-Lavagnese sarà diretta da Andrea Zoppi della sezione di Firenze, fischietto coadiuvato da Alberto Rinaldi di Pisa e da Thomas Jordan anch’egli della sezione di Firenze.

Ligorna-Saluzzo invece vedrà impegnato come arbitro il signor Giacomo Ravara della sezione di Valdarno. I guardalinee saranno Filippo Pignatelli di Viareggio e Roberto Meraviglia della sezione di Pistoia.

Sanremese-Vado sarà diretta da Maksym Frasynyak della sezione di Gallarate, fischietto coadiuvato da Paolo Cufari e Umberto Galasso entrambi della sezione di Torino.

Infine Sestri Levante-Casale vedrà impegnato come direttore di gara Marco Marchioni della sezione di Rieti, quest’ultimo coadiuvato da Gennaro Scafuri di Reggio Emilia e da Paolo Roselli della sezione di Avellino.

Le squadre dunque scaldano i motori, il secondo turno del campionato di Serie D si prospetta davvero appassionante.