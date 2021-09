Serie D: il Vado cede il passo alla Sanremese (2-0) - IVG.it

Sanremo. Seconda giornata del campionato calcistico interregionale di Serie D, girone A. Il Vado esce sconfitto 2 a 0 in casa della Sanremese. A inizio ripresa l’ex Gagliardi, dopo un giro di lancetta, porta in vantaggio i biancocelesti. Il raddoppio giunge a dieci minuti dal termine, ad opera di Vita.

Entrambe squadre nella prima giornata avevano ottenuto un pareggio. I rossoblù in rimonta a domicilio col Derthona (2-2), i matuziani sul terreno della Caronnese (1-1).

Ambedue le compagini sono inoltre reduci dai trentaduesimi di finale nella Coppa Italia di categoria. Il Vado si è imposto a Bra (0-1), la Sanremese ha battuto l’Imperia (1-2) al “Ciccione”.

Una curiosità statistica, i vadesi non ottengono i tre punti nella “città dei fiori” dal lontano 1991. Stagione 1990/1991, all’ora campionato regionale di Promozione (l’Eccellenza venne istituita l’annata seguente) 0 a 1. Nei successivi sei confronti in trasferta: 2 pareggi e 4 k.o. Di seguito: Sanremese-Vado 4-0 (2001/2002); Sanremese-Vado 1-1 (2002/2003); Sanremese-Vado 2-1 (2003/2004); Sanremese-Vado 1-1 (2007/2008); Sanremese-Vado 3-0 (2019/2020); Sanremese-Vado 1-0 (2020/2021).

Tabellino:

Sanremese-Vado 2-0 (47′ Gagliardi, 79′ Vita)

Sanremese: Bohli, Nouri (83′ Fabbri), Acquistapace, Bregliano, Mikhayloskiy, Anastasia (77′ Vita), Ferrari, Gagliardi, Geminiani, Scalzi (88′ Pellicanò), Larotonda (80′ Giacchino)

A disp.: Malaguti, Aita, Orefice, Gatelli, Bastita. All. Andreoletti

Vado: Colantonio, Favara (46′ Zanchetta), L. Casazza (80′ Gandolfo), Cattaneo, De Bode, Pantano, Capra, Papi, Lo Bosco, Costantini (82′ Cossu), Aperi (66′ L. Di Salvatore)

A disp.: Cirillo, Zanchetta, Magonara, Nicoletti, Cossu, Gandolfo, G. Di Salvatore, Carrer. All. Solari

Arbitro: Frasynyak (Gallarate). Assistenti: Cufari e Galasso (Torino)

Note: pomeriggio piovoso e uggioso, forti rovesci anche al mattino. Campo di gioco in erba naturale, reso particolarmente pesante dalle precipitazioni. Ammoniti: Anastasia, Gemingnani, Ferrari, Larotonda (S), Cattaneo, Lo Bosco e De Bode (V). Angoli 6-2 per la Sanremese. Spettatori 180 circa.

Cronaca diretta (LIVE):

L’incontro comincia alle ore 15:03. La tribuna dei distinti (al coperto) non è accessibile al pubblico.

4′ Punizione Sanremese dai venticinque metri. Va Mikhayloskiy, Colantonio non si fida del rimbalzo e respinge in corner (la palla sarebbe comunque uscita).

6′ Opportunità Vado. Capra orchestra un contropiede, apre centralmente verso Lo Bosco. Questi allarga sulla destra per l’accorrente Cattaneo. Cross a mezza altezza, Aperi irrompe in tuffo di testa sul secondo palo, non inquadrando la porta da posizione favorevole.

14′ Sanremese in attacco. Corner dalla sinistra, parabola a rientrare. Mikhayloskiy svetta dentro all’area piccola, mandando alto.

Trascorso il primo quarto d’ora. Gara equilibrata, entrambe le formazioni ben messe in campo, non lesinano tuttavia ad offendere.

26′ Larotonda, destro sbilenco su una respinta al volo. A lato.

28′ Azione profusa dei locali. Conclusione fiacca, Colantonio blocca senza problemi.

Negli ultimi dieci minuti la Sanremese ha preso maggiormente in mano il pallino di gioco. Il Vado difende ordinato, costringendo gli avversari a qualche velleitario tentativo da fuori area.

33′ Vado in avanti. Capra serve in profondità Aperi, il quale allarga sulla fascia sinistra, dove trova Papi. In numero otto rossoblù elude due avversari, convergendo centralmente; tiro alto di un metro.

37′ Ammonito Anastasia (S) per simulazione.

42′ Giallo a Gemingnani (S).

45′ Fine primo tempo: Sanremese-Vado 0-0.

Inizio del secondo tempo, ore 16:01. Nell’intervallo il Vado cambia il terzino destro: Zanchetta rileva Favara.

47′ GOL SANREMESE! Cross dalla destra. Ferrari prende il tempo al difensore vadese e incorna di testa. Colantonio, complice anche il terreno viscido, non trattiene. Gagliardi si fionda sulla respinta e sotto misura ribadisce in rete. 1-0.

51′ Aperi avanza centralmente, presentandosi al limite dell’area. Il numero undici rossoblù è però poco fortunato: una zolla mal disposta gli alza il pallone nel momento della battuta. Destro fuori bersaglio.

54′ Gagliardi, destro dai venti metri. Colantonio respinge coi pugni.

60′ Giallo a Lo Bosco (V) per proteste.

In seguito, ammoniti in successione: De Bode (V), Ferrari (S) e Larotonda (S).

63′ Acquistapace, cross dalla sinistra. Ferrari irrompe di testa sul secondo palo, mandando il pallone sopra la traversa.

La Sanremese nella ripresa mantiene il possesso del pallone, cercando l’iniziativa sulle corsie laterali. Il Vado aspetta e chiude gli spazi, provando ad agire di rimessa.

66′ Giallo a Cattaneo (V).

79′ GOL SANREMESE! Gagliardi dalla lunetta serve il taglio di Vita. Il centravanti locale (ex Savona), si ritrova davanti a Colantonio e con la punta mette il pallone nell’angolino basso, dove il portiere vadese non può arrivare. 2-0.

82′ Il Vado prova a rientrare in corsa. Cattaneo, staffilata dalla distanza. Bohli respinge in bagher pallavolistico.

90′ Cinque minuti di recupero.

90’+5 Fischio finale: Sanremese-Vado 2-0.