Seconda Categoria, la Nolese in extremis. Balbo: "Giocatori fondamentali nel convincermi" - IVG.it

Agli inizi di settembre il dirigente e allenatore della Nolese Gabriele Balbo aveva senza troppi giri di parole annunciato che la squadra non si sarebbe iscritta al campionato di Seconda Categoria.

L’impianto della località Voze necessitava di lavori che mettevano un punto interrogativo sull’utilizzo fin da subito. Tali lungaggini avevano impedito al club di dare garanzie ai giocatori, lasciati liberi di accasarsi altrove.

Tuttavia, la sinergia con il comune e un gruppo di giocatori determinati a voler dar seguito alla lunga storia della società hanno fatto sì che la Nolese non scomparisse. Il tutto agevolato da una proroga delle iscrizioni voluta dalla federazione. “Mi hanno convinto, in primis i giocatori”, ha affermato Balbo felice. Insomma, tutto pronto per il ritorno del sentito derby contro la Spotornese.