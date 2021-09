Seconda Categoria, dal primo weekend di ottobre al via la Coppa Liguria: ecco i gironi - IVG.it

Savonese. Il calcio di provincia sta tornando. Non si potrebbe definire altrimenti l’imminente partenza della Coppa Liguria di Seconda Categoria, trofeo appassionante pronto a tornare dopo lo stop occorso a causa della pandemia da Covid-19.

Tra sorprese e sfide suggestive il weekend del 3 ottobre prenderanno quindi il via le ostilità tra le svariate squadre impegnate in Coppa, questo per una ripartenza che tutto il mondo dilettantistico si augura possa essere duratura e definitiva.

Di seguito ecco dunque i raggruppamenti divulgati, gironi avvincenti che vedono coinvolte le formazioni savonesi le quali si sfideranno nei primi tre fine settimana di ottobre e nel primo di novembre.