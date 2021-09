Scontro tra due auto sulla provinciale, feriti i conducenti - IVG.it

Altare. Incidente stradale questa mattina sulla SP 29 ad Altare, dove, per cause ancora in via di accertamento, si è verificato uno scontro tra due auto.

Il sinistro è successo intorno alle 10.45, poco dopo il tratto della galleria Fugona: sul posto personale sanitario e vigili del fuoco del distaccamento cairese.

Nell’impatto tra le due vetture entrambi i conducenti alla guida sono rimasti feriti: estratti dall’abitacolo dai pompieri sono stati poi soccorsi da militi della Croce Bianca altarese e dal 118.

A seguito dell’urto i due guidatori coinvolti non hanno, per fortuna, riportato gravi traumi o ferite: le due auto stavano procedendo a bassa velocità.

Dopo le prime cure sanitarie sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale San Paolo di Savona.