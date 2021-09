Scomparso Giacomo Delfino, storico milite di Pietra Soccorso: "Un amico e un punto di riferimento" - IVG.it

Pietra Ligure. “Oggi abbiamo perso un amico, un volontario di quelli che ogni associazione come la nostra, nella storia, dovrebbe conoscere”. Così Pietra Soccorso saluta il milite Giacomo Delfino, scomparso a causa di una lunga malattia, all’età di 83 anni.

Da molti conosciuto come il cognato di Balestrino, della storica ditta pietrese di noleggio autobus, insieme alla sua famiglia, Delfino ha dato tanto alla pubblica assistenza pietrese. Per anni agli apici del consiglio d’amministrazione, ha rappresentato fin da subito un punto di riferimento nella gestione del parco ambulanze, ma non solo. “A volte burbero e poco diplomatico nelle esternazioni di disappunto, sapeva farsi voler bene proprio per quel suo essere diretto e sincero”, ricordano da Pietra Soccorso.

“Sapeva far fronte ai problemi quotidiani e al mugugno collettivo con la sua rassicurante presenza – raccontano – Insegnarci a guidare le ambulanze non era solo pratica, sapeva trasmettere, anche nell’emergenza, l’importanza della cortesia verso gli assistiti”.

La malattia negli ultimi anni lo aveva allontanato e, al tempo stesso, l’associazione aveva visto un deciso cambio generazionale, “ma se siamo cresciuti con il giusto senso pratico senza mai dimenticare rispetto ed educazione verso il prossimo, lo dobbiamo anche a lui”, sottolineano dall’associazione.

“Grazie ‘Nonno’ Giacomo e un grande abbraccio alla tua famiglia”, così lo salutano i militi.

Delfino lascia la moglie Cecilia, i figli Claudio e Anna Maria e i nipoti Alessandra, Sofia, Andrea e Mirko, a cui era molto affezionato.

I funerali saranno celebrati venerdì 1° ottobre alle ore 10,00 nella Chiesa Parrocchiale N.S. del Soccorso in Pietra Ligure, dove giovedì 30 alle ore 17,30 sarà recitato il Santo Rosario. Seguirà la cremazione.