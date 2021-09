Sciopero trasporti: per i bus solo 4 ore, revocato quello dei treni - IVG.it

Liguria. Si attenuano i disagi per utenti, pendolari e viaggiatori in relazione allo sciopero nazionale del trasporto pubblico e privato locale proclamato dalle organizzazioni sindacali di categoria, seppur differenziato a seconda delle giornate e per i diversi settori della mobilità, con alcuni distinguo tra gli stessi sindacati di categoria.

Per chi si deve spostare coi mezzi pubblici non mancheranno le difficoltà: a singhiozzo, infatti, autobus, metropolitane, tram e non solo.

La protesta era stata indetta a seguito delle mancate risposte rispetto alle rivendicazioni avanzate dalle sigle sindacali rispetto ai diversi ambiti dei trasporti: riguarda complessivamente il personale delle imprese cui si applica il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Autoferrotranvieri – Internavigatori.

A livello ligure e savonese modifiche e aggiornamenti rispetto ai primi annunci sindacali: lo sciopero dei bus è stato infatti rimodulato con l’intervento della Commissione di Garanzia, che ha indicato solo 4 ore di astensione dal lavoro per la giornata di domani, venerdì 17 settembre, dalle ore 9 e 30 alle ore 17 e 30, tutelando così le esigenze del trasporto scolastico.

Per i treni, invece, è stato revocato lo sciopero annunciato dalle segreterie regionali liguri dei sindacati Filt, Fit, Uilt, Ugl e Orsa del personale mobile Trenitalia della Direzione Business Intercity di Genova, programmato dalle ore 9 alle 17 di domenica 19 settembre.

Dopo l’incontro con Trenitalia, che si è svolto ieri mercoledì 15 settembre, lo sciopero è stato annullato, con l’annuncio della prosecuzione dei treni Frecciabianca, sostitutivi dei Thello, fino a dicembre, oltre alla loro successiva prosecuzione per garantire il servizio ferroviario in Liguria.

Quanto alla Direzione Business Intercity, Trenitalia si è impegnata al mantenimento della produzione, anche attraverso alcuni iniziali nuovi apporti di personale, da integrare nei prossimi mesi.