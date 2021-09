Sciopero Tpl ridotto a 4 ore, Filt Cgil: "Senso di responsabilità, meno disagi per le scuole" - IVG.it

Savona. “In data odierna alle ore 13, presso la Prefettura, con grande senso di responsabilità, su richiesta specifica della Prefettura, massima istituzione sul territorio, abbiamo rimodulato lo sciopero su Tpl portandolo da 24 a 4 ore. Tutto questo per attutire i disagi legati soprattutto all’inizio delle scuole e ai problemi legati alla regole e ai protocolli ancora vigenti sul Covid19”. A comunicarlo è la Filt Cgil a proposito dello sciopero di domani che sarebbe dovuto essere di 24 ore.

“Abbiamo informato la prefettura degli avvenimenti delle ultime ore. Nella tarda serata di ieri aveva presentato un testo dell’accordo emendato accettato da tutti, compresa l’azienda. Il testo – spiegano dal sindacato – alla fine prevedeva il superamento dello sciopero con differimento dello stesso, in modo da valutare i possibili avanzamenti. L’azienda rifiutava la mediazione, in quanto avrebbe accettato esclusivamente la revoca, assumendosi tutte le responsabilità di fronte all’utenza e alle istituzioni per la proclamazione dello sciopero”.

“Inoltre l’ulteriore accordo riguardante il riconoscimento economico nelle giornate di ferie, la FILT era disposto a firmarlo (dopo assemblee con i lavoratori) ma non gli è stato concesso adducendo che il pacchetto era unico. In mattinata odierna, mentre dialogavamo con la Prefettura, la stessa azienda a riguardo dell’accordo sopracitato produceva allucinanti dichiarazioni nel quale si specificava l’esclusione della FILT CGIL ai tavoli della conciliazione, cercando così di minare la possibilità che la FILT potesse fare un gesto di responsabilità sullo sciopero, così come poi è stato”.

“Nell’ultima ipotesi, abbiamo già contattato i nostri legali, per un eventuale denuncia alla Magistratura per comportamento antisindacale. L’accordo in Prefettura prevede la presentazione di un esposto che verrà inviato anche alla Commissione di Garanzia , dove verranno spiegati i fatti e dimostrare che lo sciopero poteva essere evitato e che se domani i cittadini avranno dei disagi la responsabilità è esclusivamente dell’azienda”.