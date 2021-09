Schneider Electric a Cairo, lavoratori in sciopero: "Garantire produzione e occupazione" - IVG.it

Cairo Montenotte. A seguito della comunicazione di Schneider Electric sulla cessione del sito produttivo di Cairo Montenotte, che mette a rischio 150 dipendenti, i lavoratori dell’azienda in assemblea decidono la proclamazione dello stato di agitazione, il blocco dello straordinario, delle flessibilità e lo sciopero per la giornata odierna.

“Venerdì 8 ottobre, giorno in cui è prevista una mobilitazione di tutti i siti Schneider a livello nazionale contro la decisione del gruppo di depotenziare la parte di produzione legata alla media tensione, sarà proclamato lo sciopero per l’intero turno e verranno messe in campo iniziative di mobilitazione con il coinvolgimento delle istituzioni che devono fare la loro parte per evitare un ulteriore depauperamento produttivo e della qualità dell’occupazione nel nostro territorio” fanno sapere da FIOM CGIL Savona.

“Il fatto che una multinazionale come Schneider intenda lasciare il nostro territorio è una pessima notizia anche se nell’immediato tutti i posti di lavoro venissero salvaguardati – affermano da -. Il progetto industriale che il gruppo ci ha illustrato per sommi capi non ci convince in alcun modo” continuano dai sindacati.

“Gli affidamenti in questi anni erano altri ed i lavoratori hanno sempre fatto la loro parte per garantire la produttività e la profittevolezza del sito. Si tratta quindi di una nuova e bruttissima pagina nelle relazioni industriali sul nostro territorio. Per questo ci batteremo affinché si receda da una decisione che contestiamo sia dal punto di vista della prospettiva industriale che occupazionale” concludono dai sindacati.