“Scarpe nuove per cammino di vita migliore”: partite le donazioni per i profughi afghani ospiti a Valleggia - IVG.it

Valleggia. E’ partita da un gruppo di insegnanti della scuola di Vado Ligure e ha finito per accogliere con il passaparola sempre nuovi benefattori l’iniziativa di solidarietà pensata per far sentire la propria vicinanza alle famiglie che, fuggite dalla guerra in Afghanistan, sono giunte nel savonese e hanno trovato alloggio presso la struttura ex casa di riposo di Valleggia.

“Abbiamo realizzato una raccolta di scarpe nuove per dare dignità a queste persone: mamme, padri, bambini che con le loro vecchie calzature hanno percorso chilometri per arrivare fino a noi e trovare un po’ di pace – affermano dal gruppo -. Con questo nostro piccolo gesto vogliamo esprimere il nostro augurio affinchè queste persone possano intraprendere un nuovo cammino di vita, dopo tutto quello che gli è stato negato nel loro paese”.

Nella vicinia Quiliano, come in altre zone del savonese nei pressi dell’A10, alcuni abitanti hanno visto direttamente con i loro occhi le fughe, cariche di speranza, di diversi gruppi di stranieri che percorrevano il bosco per raggiungere poi l’autostrada e orientarsi alla Francia: è anche da questa “vicinanza” che è partita la corsa verso la solidarietà, fanno sapere dal gruppo di benefattori e benefattrici.

Al momento, nella struttura di Valleggia (di proprietà della parrocchia) hanno trovato rifugio due famiglie e ne è in arrivo una terza: “Sono presenti anche una bimba di 6 mesi e due bambini di 8 e 10 anni, oltre i genitori” affermano dal gruppo che ha preso parte all’iniziativa. Ma nel prossimi mesi è possibile che gli ospiti della struttura possano aumentare, per questo l’impegno non vuole sciogliersi dopo la consegna di tutte le scarpe, che, salvo imprevisti, avverrà mercoledì. “Chi vuole unirsi alle donazioni, con scarpe ma anche altri indumenti o giochi per i bambini – concludono i fondatori dell’iniziativa – può contattare il parroco di Valleggia che sarà lieto di accogliere i regali”.