Savona, venerdì torna la Jet Ski Therapy di Fabio Incorvaia: tra le novità la cucina de "I Talenti" di Calamandrana - IVG.it

Savona. Mancano pochi giorni alla nuova “puntata” della Jet Ski Therapy del sette volte campione del mondo di moto d’acqua, Fabio Incorvaia. L’appuntamento torna a Savona, in piazza Leon Pancaldo, in zona Torretta, venerdì 10 settembre.

In questa occasione ci sarà una novità: oltre lo spettacolo e il divertimento di tanti ragazzi diversamente abili che potranno cavalcare le onde in sicurezza insieme a Incorvaia, si potranno gustare le prelibatezze – a pranzo o a merenda – de “I Talenti” di Calamandrana. Il noto team di 8 giovani affetti da autismo e il loro chef cucineranno e consegneranno in divisa più di 300 piatti ai partecipanti. Non mancherà poi il gelato offerto dalla gelateria “Il Mediterraneo”.

Sono 84 i “campioni” – come li chiama Fabio Incorvaia – iscritti che potranno salire a bordo delle moto d’acqua e provare l’emozione che solo un giro a pelo d’acqua in velocità sa regalare. Ad allietare la giornata che inizierà intorno alle 9.30 (con il tampone in diretta di Fabio Incorvaia e il suo personale) e proseguirà fino alle 18, anche la presenza della canoa-dragone della Canottieri Sabazia. Come sempre si terrà anche la premiazione dei campioni che hanno partecipato e ci sarà la presenza di alcune autorità della città, ma i nomi verranno resi pubblici nei prossimi giorni.

A permettere l’iniziativa sponsor e collaborazioni tra cui l’associazione Chicchi di Riso, la Croce Oro di Albissola, l’Ordine di Malta corpo italiano di soccorso, la Guardia Costiera, la Questura di Savona, Il Branco – Nucleo Cinofili Da Soccorso AN GY Kirò, SportAbility, Anpas, McDonald’s e Latte Tigullio. IVG.it sarà media partner del progetto che seguirà in diretta. L’evento è patrocinato dal Comune di Savona.