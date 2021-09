Savona, rissa in porto: 40enne aggredito in via Chiodo - IVG.it

Savona. Un uomo di 41 anni è stato portato in ospedale questa notte dopo essere stato aggredito e preso a pugni da due sconosciuti in Darsena.

L’episodio si è verificato intorno alle 2 in via Chiodo, nei pressi dell’NH Hotel. L’uomo è stato colpito con alcuni pugni al volto, riportando una ferita all’occhio. Ai soccorritori ha riferito di non conoscere i suoi aggressori.

Subito medicato da un equipaggio della Croce Bianca di Savona, è stato portato all’ospedale San Paolo in codice giallo.