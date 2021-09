Savona, riapre il sipario del teatro Chiabrera: ecco il calendario degli eventi della stagione invernale

Savona. E’ stato pubblicato il calendario degli eventi della stagione invernale 2021/2022 del teatro Chiabrera di Savona. “A fine giugno – spiegano dal teatro – si è provveduto a presentare il programma della prossima stagione teatrale 2021-22 e a darne ampia pubblicizzazione anche attraverso l’iniziativa estiva del ‘cinema in Fortezza’. Con l’avvicinarsi della campagna di abbonamenti viene ora presentato il programma, stilato nei mesi scorsi in collaborazione con la direzione uscente, della musica, balletto ed operetta”.

Diverso dalle stagioni precedenti a causa della situazione sanitaria: “Tale programma – aggiungono – è inevitabilmente ridotto se confrontato con quello delle stagioni precedenti, ma, in una situazione ancora in divenire, mantiene la sua coerenza e la consueta qualità e potrà essere integrato da successive proposte. Mentre per il balletto e l’operetta si è ritenuto opportuno un solo appuntamento, il Balletto di Milano in uno ‘Schiaccianoci’ čajkovskijano e la Compagnia Abbati in ‘Un bel Danubio blu’ straussiano ambedue posti, significativamente, poco prima di Natale, per la musica il ciclo comprende sei concerti, equamente divisi tra artisti italiani ed internazionali. La voluta presenza nei programmi di celebri pagine, dalle ‘Quattro Stagioni’ di Vivaldi alla ‘Pastorale’, ‘Kreutzer’ e ‘Patetica’ di Beethoven alle ‘Ballate’ di Chopin, ma anche di temi musicali resi famosi da film, da ‘Tempi Moderni’ a ‘Nuovo Cinema Paradiso’, intende riavvicinare ancora di più il pubblico all’esperienza musicale dal vivo”.

L’Orchestra Filarmonica di Odessa, il principale complesso erede della ricca tradizione culturale della città ucraina, propone due capolavori sinfonici quali la “Sesta” di Beethoven, “Pastorale”, e la “Quinta” di Čajkovskij, la “Sinfonia del destino”. I Virtuosi Italiani, forti della lunga consuetudine esecutiva presso la Chiesa della Pietà di Venezia, la “chiesa” di Vivaldi, sono impegnati, appunto, in un programma barocco tra le “Quattro Stagioni”, assenti dalla città dal 1993, Bach e il celebre “Canone” di Pachelbel. La violinista Antje Weithaas, artista di rango, vincitrice dei premi internazionali “Bach” di Lipsia e “Joachim” di Hannover, accompagnata da uno dei maggiori pianisti ungheresi, Dénes Várjon, Premio Géza Anda di Zurigo, esegue la più famosa sonata per violino, la “Kreutzer” di Beethoven, conosciuta anche per il suo ruolo ispiratore dell’omonimo romanzo breve di Tolstoj.

Tutt’altro repertorio quello presente nel concerto di Guido Rimonda e la sua Camerata Ducale dedicato a temi musicali resi noti da celebri film, da “Tempi Moderni” di Chaplin, autore anche delle musiche, a Williams di “Schindler’s List” di Spielberg, da Bacalov di “Il postino” di Bradford a Morricone di “Nuovo Cinema Paradiso” di Tornatore. Un giovane pianista italiano e una giovanissima pianista russa chiudono la rassegna e ne auspicano la futura continuità. Filippo Gorini, 26 anni, si è segnalato per la profondità della sua ricerca tra Beethoven e Bach avvalendosi dei preziosi consigli di Alfred Brendel. Vincitore nel 2015 del Concorso “Beethoven” di Bonn e assegnatario nel 2020 del prestigioso Premio Borletti-Buitoni Trust, propone due sonate molto diverse della produzione del grande musicista tedesco, la “Patetica” e la quasi conclusiva op. 110, alle quali affianca la Seconda Sonata di Chopin, universalmente nota per la sua “Marcia funebre”. Alexandra Dovgan, seguita con molta attenzione da Grigory Sokolov, ha solo 14 anni, ma è già stata ospite dalla Philhamonie di Berlino al Festival di Salisburgo, dal Concertgebouw di Amsterdam al Théâtre des Champs-Élysées di Parigi rivelandosi, tra tecnica e sensibilità, tra le più promettenti figure del pianismo internazionale. Nel suo programma spiccano le quattro Ballate di Chopin e la “Tempesta” di Beethoven.

IL PROGRAMMA

10 Dicembre, ore 21

ORCHESTRA FILARMONICA DI ODESSA

HOBART EARLE, direttore

BEETHOVEN

Sinfonia N. 6 in fa magg. op. 68 “Pastorale”

ČAJKOVSKIJ

Sinfonia n. 5 in mi min. op. 64

15 Dicembre, ore 21

COMPAGNIA ABBATI

“Sul bel Danubio blu”

musiche di J. Strauss jr e altri autori

con Corrado Abbati

arrangiamenti e direzione musicale di Alberto Orlandi

drammaturgia e regia di Corrado Abbati

17 Dicembre, ore 21

BALLETTO DI MILANO

“Lo Schiaccianoci”

musiche di P. I. Čajkovskij

coreografia di Federico Veratti

scenografia di Marco Pesta

15 Gennaio, ore 21

I VIRTUOSI ITALIANI

ALBERTO MARTINI, maestro di concerto al violino

HAENDEL

Ouverture da “Il Trionfo del tempo e del disinganno” HWV 46a

PACHELBEL

Canone in re magg. per archi e basso continuo

BACH J.S.

Concerto in la min. per violino, archi e basso continuo BWV 1041

VIVALDI

da “Il Cimento dell’Armonia e dell’Invenzione” op. 8

Le Quattro Stagioni

Concerto n. 1 in mi magg. “La Primavera”

Concerto n. 2 in sol min. “L’Estate”

Concerto n. 3 in fa magg. “L’Autunno”

Concerto n. 4 in fa min. “L’Inverno”

29 Gennaio, ore 21

ANTJE WEITHAAS, violino

DÉNES VÁRJON, pianoforte

BRAHMS

Sonata n. 2 in la magg. op. 100 “Thun”

BEETHOVEN

Sonata n. 9 in la magg. op. 47 “Kreutzer”

19 Febbraio, ore 21

FILIPPO GORINI, pianoforte

BEETHOVEN

Sonata n. 8 in do min. op. 13 “Patetica”

Sonata n. 31 in la bem. magg. op. 110

CHOPIN

Fantasia in fa min. op. 49

Sonata n. 2 in si bem. min. op. 35

5 Marzo, ore 21

CAMERATA DUCALE

GUIDO RIMONDA, violino

“Smile” Uno Stradivari al Cinema

Un viaggio musicale da “Tempi Moderni” a “Schindler’s List”,

da “Il postino” a “Nuovo Cinema Paradiso”

26 Marzo, ore 21

ALEXANDRA DOVGAN, pianoforte

BEETHOVEN

Sonata n. 17 in re min. op. 31 n. 2 “Tempesta”

SCHUMANN

Faschingsschwank aus Wien Op. 26

CHOPIN

Ballata n. 1 in sol min. op. 23

Ballata n. 2 in fa magg. op. 38

Ballata n. 3 in la bem. magg. op. 47

Ballata n. 4 in fa min. op. 52