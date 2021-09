Savona, ponte in via Ottaviano: partono domani i lavori. La strada potrebbe riaprire tra due settimane - IVG.it

Savona. Rimane ancora chiusa la strada in via Beato Ottaviano per via degli interventi necessari per mettere in sicurezza l’area e preservare il ponte Sisto IV dal quale erano caduti alcuni calcinacci nella serata del 28 agosto scorso. Fortunatamente non si sono contati feriti nè danni a cose. La strada comunque era subito stata chiusa e attenzionata da parte dei vigili del fuoco.

I lavori per la sistemazione del ponte di rilevanza storica verranno eseguiti effettivamente dalla mattinata di domani e costeranno circa 25 mila euro.

Secondo le stime, bisognerà attendere due settimane per la conclusione dei lavori e la riapertura della strada sottostante.