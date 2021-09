Savona: ottimo esordio per 1° Torneo S. Paolo, un vero esempio di integrazione - IVG.it

Savona. Un’estate da incorniciare. Si potrebbe definire in questa maniera la stagione di eventi promossa dal CNS Libertas a livello provinciale. Questa volta la sede della rassegna organizzata è stata quella offerta dal campetto parrocchiale di via Giusti, noto luogo di fronte al distretto dell’Asl 2 savonese presente in Via Collodi.

Sul sempre affollato green, teatro di partite spontanee, è andato in scena il 1° Torneo giovanile calcistico “S. Paolo” dedicato alle categorie range 2003-2006. In formula sei contro sei si sono affrontate dunque in un combattuto quadrangolare (girone all’italiana con gare di sola andata di due tempi di 10 minuti) il Team Saint Paul (quarto posto), il Gran Mix (terzo), i Bagni S.Anna (buoni secondi) ed i vincenti del Giusvalla che si sono aggiudicati la finalissima per 5 a 2.

Presente un parterre d’eccezione per la premiazione, questo con la presenza del Presidente regionale Libertas cav. Roberto Pizzorno e di Don Lorenzo, del sindaco Perrone e dell’onnipresente Uberto Besio. Oltre al trofeo per la prima classificata premi speciali sono andati a Steven Mora quale giocatore più tecnico, ad Alberto Macciò giudicato come il miglior portiere ed infine al miglior giocatore del Torneo Manuel Siri.

Alla conclusione della stagione estiva giovanile Libertas Calcio non manca quindi che la disputa della Supercoppa a cui hanno titolo di partecipazione Testa Grande, Pontinvrea, Giusvalla e Bagni S. Anna. In caso di rinuncia l’ambito trofeo verrà assegnato d’imperio da un’apposita commissione ad una squadra che rappresenterà la Liguria alle fasi finali nazionali a 5 e a 7.