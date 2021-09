Savona, lutto nell'arma dei carabinieri: è mancato improvvisamente a soli 49 anni Carlo Gaeta - IVG.it

Savona. Lutto nell’Arma dei carabinieri di Savona, a mancare improvvisamente è Carlo Gaeta, appuntato scelto con qualifica speciale che prestava servizio all’interno della compagnia dei carabinieri di Savona. A soli 49 anni, il militare è stato stroncato da un infarto mentre si trovava nella sua abitazione. Inutili i soccorsi giunti sul posto per cercare di evitare il dramma.

La notizia della morte di Gaeta non ha potuto fare altro che sconvolgere la sua famiglia – la madre, la moglie, i suoi tre figli – e i colleghi. L’uomo era infatti molto stimato sul lavoro per il servizio effettuato nel corso di questi anni come carabiniere.

Per porgere l’ultimo saluto i funerali sono stati fissati per domani alle ore 10 presso la parrocchia di San Pietro in via Untoria a Savona.