Savona, David Balleri si presenta: "Gioco? La squadra deve lottare, il resto verrà" - IVG.it

David Balleri, classe 1969, è il nuovo allenatore del Savona. Un curriculum da giocatore invidiabile, vista la militanza in formazioni del calibro di Parma, Sampdoria, Lecce, Livorno e Como. Da allenatore, tanti anni nelle giovanili del club labronico, prima di approdare lo scorso anno all’Albenga.

Di oggi la notizia del suo passaggio alla prima squadra del Savona, società nella quale ricopriva e continuerà a ricoprire anche il ruolo di tecnico della leva 2006.

Che Savona vedremo? Quali sono le idee di gioco che sente più sue?

Il gioco arriverà pian piano, non ho idee rigide a questo proposito. La cosa importante è che la squadra lotti dal primo all’ultimo minuto e che dia il massimo anche in settimana. Voglio una squadra viva in campo, con un atteggiamento giusto. Viva e tosta, ecco come dovrà essere la mia squadra.

Ha già visto il Savona?

Non ho visto partite ufficiali, ma ho affrontato la squadra nelle amichevoli settimanali con i 2006, qualche idea me la sono fatta sebbene gli allenamenti siano altra cosa rispetto alle partite vere.

Cosa dirà alla squadra? Un buon numero di giocatori di categoria superiore, tanti investimenti. Rischio “presumin”?

Dirò ai ragazzi di stare tranquilli e sereni perché il calcio è in primis un divertimento. Dovranno onorare la casacca che indossano perché simbolo di una storia importantissima. Sarà necessario calarsi nella categoria. Se non ci si prepara bene mentalmente e se non si comprende la realtà in cui si gioca si va per forza di cose incontro a delle difficoltà.

Due partite storte a inizio stagione e subito cambio di mister. Si sente tranquillo visto il precedente?

Non ho nessuna tensione. Il mestiere dell’allenatore è questo. Le società vogliono vedere i risultati. Voglio che si veda il mio impegno, che sarà sempre massimo.

Nonostante questi anni travagliati, il Savona ha ancora una base di tifosi. Un messaggio per loro?

Dico solo che onoreremo la maglia. Quando si fanno le cose per bene, i risultati arrivano. Siamo il Savona, dobbiamo essere consapevoli di ciò.

Il primo impegno del Savona edizione Balleri sarà domenica prossima contro il Città di Cogoleto, in occasione della prima giornata del girone “B” di Prima Categoria.

La chiacchierata insieme a David Balleri in occasione della trasmissione Parliamo di Sport