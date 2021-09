Savona, Conte (M5s): "Su scuola e green pass serve responsabilità, vaccinazioni essenziali alla vera ripartenza" - IVG.it

Savona. “Su scuola e green pass serve responsabilità da parte della politica, le vaccinazioni sono essenziali per la vera ripartenza: No ad ambiguità ed incertezze solo per prendere consensi o qualche percentuale in più di partito”. Lo ha detto oggi l’ex premier e ora leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, a Savona per sostenere la candidatura a sindaco di Manuel Meles in corsa per i pentastellati alle ormai imminenti elezioni comunali.

“Procedere a ritmo spedito con i vaccini è l’unico modo per assicurare la piena ripresa economica e sociale, il resto sono solo prese di posizioni sporadiche a fini elettorali” aggiunge.

Ha risposto anche dal palco, allestito in piazza Sisto, a quale provocazione di “infiltrati”, ribadendo con forza: “Rispetto l’opinione degli altri così come le preoccupazioni di alcuni cittadini, ma noi non siamo d’accordo: la libertà individuale deve essere relazionata a quella di tutti e della salute di tutti… Quindi, oltre alla continua azione di rispetto delle regole anti-contagio, arrivare ad una vaccinazione di massa e davvero capillare resta obiettivo primario”.

“Per questo non è opportuno alimentare polemiche specie da chi ha ruoli di governo” rincara Conte.

Nel merito della sfida elettorale savonese, Conte si è soffermato sulla mancata alleanza giallorossa: “A Savona le cose sono andate in questo modo, ma il M5s è orgoglioso del suo percorso, del suo candidato sindaco e della sua squadra, che, con umiltà, non guarda agli altri o agli scontri con gli avversari, ma fiera del suo progetto amministrativo tira dritto per la sua strada e la sua proposta di città”.

Giuseppe Conte a Savona

I pentastellati si presenteranno con due liste (una del Movimento e “ConTe per Savona”), una scelta che rappresenta una delle principali novità di queste amministrative 2021, con una lista civica che si è costituita intorno alla figura dell’ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte: “Sono felice di una lista civica a me dedicata, una testimonianza di stima dal territorio per quanto fatto al governo e nel nuovo percorso politico” sottolinea dal palco.

L’ex premier ha poi parlato della questione sicurezza dopo il caso dell’immigrato di Rimini responsabile dell’accoltellamento su un bus, nel quale è rimasto ferito anche un bambino: “Lotta all’immigrazione clandestina e la sicurezza dei cittadini sono e resteranno centrali nella politica non solo del M5S, ma di tutte le forze politiche, come patrimonio comune”, in riferimento ai commenti della Lega o di Fdi.

Proprio nel corso del comizio elettorale è arrivata qualche stoccata alla Meloni e allo stesso Salvini… Con la spinta dei presenti e degli elettori pentastellati savonesi in piazza: “Credo che non sia il momento di facili slogan bensì, anche partendo dalle città come Savona, di mettere in campo azioni concrete sulla tutela dell’ordine pubblico, a cominciare dai controlli: potenziamento videosorveglianza, coordinamento tra polizie locali e forze dell’ordine, una sicurezza urbana sentita e percepita dalle stesse comunità locali” dice ancora Conte.

Parlando ai sostenitori pentastellati l’ex premier ha non solo rivendicato con forza la difficile azione e gestione dell’emergenza pandemica con i vari provvedimenti Covid, ma ha sottolineato “come questi siano stati la base per gli importati segnali di ripresa economica e fase di crescita già ora visibili, senza contare il successo europeo ottenuto con la definizione del Recovery e del Pnrr, che rappresentano occasioni storiche soprattutto per i progetti di rigenerazione urbana di una città come Savona, nel segno della sostenibilità e dell’equità sociale”.

E ancora: “Giusta anche la scelta di rinunciare al Mes, che alla fine non ci avrebbe garantito tutti i fondi previsti dal definitivo piano europeo per l’Italia, con il quale si potrà operare ampiamente anche nel settore della sanità, dei servizi socio-sanitari e dell’assitenza territoriale”.

Tra i temi economici, nell’attuale “marasma” Covid e post Covid, il leader dei Cinque Stelle ha parlato di una riforma del Fisco che spinga per una decisa semplificazione: “Si è creata una situazione complicata sotto certi aspetti, contabili, finanziari, fiscali e contributivi, per questo serve semplificare la vita a cittadini, famiglie, imprese e partite Iva con la fase della ripartenza e ritorno progressivo alla normalità”.

Proprio sul sociale altro cavallo di battaglia pentastellato, il reddito di cittadinanza: “Una riforma epocale, ma difficile nella sua completa attuazione e nelle sue finalità di definire il percorso di di ricerca e nuovo lavoro: l’impianto normativo si può migliorare e rendere operativo nella direzione di sviluppo dei livelli occupazionali. Anche su questo i Comuni e gli enti locali dovranno avere un ruolo decisivo, penso ad esempio ad una rivitalizzazione dei Centri per l’impiego dislocati sui territori e rivolti al contesto locale e provinciale” conclude Giuseppe Conte, l’ex premier oggi protagonista a Savona nel suo tour elettorale per le amministrative, primo banco di prova da leader politico del movimento.