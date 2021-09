Savona, cinque migranti trovati nascosti in un container in porto - IVG.it

Savona. A bordo di tir e mezzi pesanti per cercare di raggiungere la propria meta (spesso la Francia) via autostrada, ma non solo. Capita anche, come nel caso odierno, che “il viaggio della speranza” avvenga a bordo di navi, all’interno di container.

Si parla di migranti: 5 sono stati scoperti quest’oggi, nascosti proprio in un container, all’interno del porto di Savona.

Le informazioni sull’accaduto sono ancora poche: è successo nelle prime ore della mattinata odierna. Ma, stando a quanto riferito, sarebbero tutti in buone condizioni e non avrebbero avuto necessità di trasporto in ospedale.

Sul posto, in via preventiva, é comunque intervenuto prontamente il personale sanitario, insieme alle forze dell’ordine, ora impegnate negli accertamenti per stabilire provenienza e generalità.