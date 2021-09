Savona, banchetto di +Europa in corso Italia per il referendum sulla giustizia - IVG.it

Savona. “Sosteniamo il referendum per una giustizia giusta promosso dal Partito Radicale e dalla Lega. Ma sia chiaro: il Referendum sulla giustizia non è solo di Salvini, anzi. Come ha ben detto Emma Bonino, una giustizia giusta, responsabile, valutabile e non politicizzata, è una battaglia che radicali, liberal-socialisti e laici, portano avanti da alcuni decenni, ma ben vengano altre aree politiche su tale priorità”. A dirlo è l’avvocato Mauro Gradi, della direzione nazionale di +Europa.

“Ora sono maturi i tempi per una riforma della giustizia che vada nella direzione di: più potere alla Legge, meno potere ai magistrati – prosegue – La riforma della giustizia italiana è un fatto di civiltà, una priorità a tutela del nostro stato di diritto; a partire dai quesiti referendari: dalla responsabilità civile personale dei magistrati, alla separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri (per garantire la terzietà del giudice e la parità effettiva tra accusa e difesa), alla valutabilità dei magistrati anche da parte di non magistrati (professori universitari, avvocati), alla depoliticizzazione del consiglio superiore della magistratura (abolendo, intanto, liste e correnti), all’abrogazione degli automatismi giustizialisti della c.d. Legge Severino, alla carcerazione preventiva come extrema ratio (solo per i reati più gravi)”.

I banchetti di +Europa sulla giustizia si stanno tenendo in tutta la Liguria: a Savona accadrà oggi pomeriggio dalle ore 16 alle ore 19 in Corso Italia angolo Via Astengo alla presenza dei candidati di +Europa, Marco Pozzo e Stefano Demontis.