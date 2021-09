Savona. Assonautica a supporto del "Trofeo Medaglia d'Argento Presidente della Repubblica" - IVG.it

Il meeting internazionale di Canoa e Kayak, Dragon Boat, Canottaggio a sedile fisso “Trofeo medaglia d’argento Presidente della Repubblica“, organizzato a Savona dalla Canottieri Sabazia era in programma nelle giornate del 25 e 26 settembre, dopo un anno di assenza a causa della pandemia.

Purtroppo, a causa dello stato di allerta arancione per le avverse condizioni meteo, le gare si sono svolte soltanto nella giornata di sabato 25. È stato comunque un evento importante per la città di Savona e per lo sport.

L’Assonautica Provinciale di Savona ha collaborato nell’attività di assistenza in mare: molti i soci che si sono resi disponibili con le loro imbarcazioni e per l’assistenza con il gommone sociale.

L’entusiasmo e l’energia degli atleti in gara ed il tifo dei sostenitori che li seguivano dall’Aurelia, uniti all’emozione della competizione, hanno appassionato anche chi non vive la realtà di questo sport.

L’Assonautica si è impegnata molto ma è stata ripagata dalla soddisfazione di avere dato il suo contributo in una manifestazione che porta i giovani ad amare sempre di più il mare.

Si ringrazia il referente Lino Mellonio e tutti i soci volontari che hanno dato la propria disponibilità in questa collaborazione con la Canottieri Sabazia, che si rinnova ormai da diversi anni.