Savona, ai Serenella il Paleo Jazz Trio: un evento unico con intriganti ritmi afrocubani e strumenti del tutto particolari - IVG.it

Savona. I Giardini Serenella delle Fornaci ospitano, martedì 7 settembre alle 19.30, un evento unico nel suo genere, intrigante e interessante sia dal punto di vista musicale sia da quello culturale, oltre a offrire una serata rilassante e un po’ diversa dal solito.

Dopo l’esordio all’Albenga Jazz Festival (con ottimi riscontri di pubblico e critica) ecco appunto ai Serenella l’esibizione del Paleo Jazz Trio, con i suoi suoni provenienti da epoche e culture antiche.

La formazione comprende Danilo Raimondo, anche conosciuto come Artigiano del Suono, il maestro Marco Fossati di Genova e il polistrumentista Tomas Jan Milner. Danilo Raimondo è conosciuto per le sue sculture sonore che prendono vita dai materiali più vari: dalle zucche al bamboo, dalle pelli alle corde e alle lamelle. Marco Fossati è un ”ognistrumentista” genovese insignito del premio alla carriera nel 2011, carriera durante la quale ha calcato i palchi di tutta Europa dopo aver studiato approfonditamente le percussioni e i canti afrocubani a l’Avana con il maestro Irian Lopez Rodriguez. Tomas Jan Milner è un giovane polistrumentista, anch’egli costruttore di strumenti musicali di ogni tipo, con un particolare riguardo per il mondo dei tamburi armonici d’acciaio.

Il trio utilizza fiati e percussioni da tutto il mondo, la maggior parte dei quali costruiti dagli stessi musicisti, come kalimba, didgeridoo, berimbau, fiati ancestrali e tamburi d’acqua che zampillano.

Ne risulta un viaggio davvero affascinante, che coinvolge e stupisce il pubblico, mentre le melodie e i ritmi esplorano la musica in quanto caratteristica intrinseca dell’essere umano.

Un originale appuntamento musicale da non perdere, e non guasta l’ottima cucina del ristorante Bella Recco.