Savona, 75enne investita da una moto: soccorsi mobilitati - IVG.it

Savona. Incidente a Savona, nella serata odierna. È successo una manciata di minuti prima delle 19 e si è trattato di un investimento pedonale.

Si è verificato in corso Vittorio Veneto e a rimanere ferita è stata una donna di 75 anni, che è stata travolta, per cause ancora da accertare, da una moto.

Ha riportato diverse fratture e un grosso spavento, ma è rimasta sempre cosciente. Sul posto la croce oro mare e l’automedica. I militi, dopo aver prestato le prime cure sul posto, hanno trasportato la 75enne all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in codice giallo.