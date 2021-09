Savona 2021, via agli incontri con le realtà del territorio: Francesco Versace a colloquio con Usei - IVG.it

Savona. Parte con Usei, associazione molto attiva sul territorio che raccoglie una delle più numerose comunità straniere cittadine, la serie di incontri che porteranno il candidato alle prossime elezioni amministrative di Savona Francesco Versace a prendere atto delle esigenze di tutte le più importanti realtà associative, commerciali e i sodalizi della città.

Tema dell’incontro con l’Unione di Solidarietà degli Ecuadoriani in Italia è stata l’integrazione, in merito alla quale il presidente Antonio Garcia ha espresso il suo pensiero lamentando il fatto che spesso ancora oggi la comunità ecuadoriana viene considerata meno integrata di quanto in realtà sia da tanto tempo:”Noi ci sentiamo savonesi a tutti gli effetti”, ha sottolineato Garcia auspicando una più stretta collaborazione con la futura Giunta.

Dichiarazioni ascoltate con molto interesse dal dott. Versace che si è detto disponibile anche ad un successivo incontro con il sodalizio per approfondire ulteriormente anche altri temi cari all’associazione.