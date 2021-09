Savona 2021, Versace chiude la campagna elettorale. Costa: “Rinnovamento si fa con le idee”

Savona. “Sono fiero di questa mia esperienza politica da uomo libero e senza il peso addosso dei partiti”. È con queste parole che il candidato sindaco Francesco Versace di Liguria Popolare chiude la sua campagna elettorale in attesa dei risultati delle votazioni che si terranno il 3 e il 4 ottobre.

“La mia è una squadra molto bella con persone di tutte le età, sia giovani che meno giovani con cui è stato facile confrontarsi – continua Versace -. In questa occasione abbiamo avuto la possibilità insieme di ascoltare i cittadini e i reali problemi della città. Nel nostro percorso sarà necessario pensare prima di tutto alla pulizia, poi al futuro di Savona”.

“La grande emozione di Francesco Versace (trapelata durante la presentazione, ndr) dimostra lo spirito con cui abbiamo affrontato questa avventura – afferma Andrea Costa, sottosegretario alla salute per il Ministero -. Credo che dopo una campagna elettorale così bisogna ringraziare chi si è messo in campo con le proprie competenze. Il rinnovamento non si fa con la data di nascita, ma con idee innovative che possono arrivare da tutte le fasce di età”.

“Continueremo a impegnarci in questo incarico anche se non otterremo la vittoria elettorale – tiene a dire Costa – per migliorare la città, non per ambizione personale. Questo è il messaggio che dobbiamo veicolare con forza” .

“Siamo comunque convinti che i savonesi sapranno cogliere questa occasione – aggiunge il sottosegretario -. Nei comuni si votano le idee per una città al di là del partito e questo è fondamentale, il tutto per risolvere problemi quotidiani, e questo posso dirlo anche da sindaco di un piccolo paese”.

“La squadra ci farà arrivare in qualunque caso a una vittoria, perché ognuno ha potuto dare il suo contributo e si è sentito protagonista. Le elezioni non rappresentano un traguardo ma solo una partenza” .

Infine Andrea Costa, giunto a Savona in ritardo a causa del pesante traffico, non ha potuto fare a meno di esprimere due parole sulla situazione in cui versano le autostrade: “È inaccettabile che Savona paghi una situazione del genere per i problemi alla viabilità in autostrada. Il sindaco dovrà farsi portavoce del cambiamento anche in questo senso, lottando con gli altri Comuni e la Regione. Non è possibile che spostarsi in autostrada sia così difficoltoso”.