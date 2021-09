Savona 2021, Versace: "Campus universitario fondamentale, una città che cresce non può prescindere dalla cultura" - IVG.it

Savona. “Savona città universitaria” è uno dei punti più importanti del programma proposto dal candidato sindaco Francesco Versace (Savona Popolare) che nelle scorse ore ha incontrato il nuovo direttore del Campus universitario di Savona – Università degli Studi di Genova: “Ho incontrato il dottor Marco Testa in un ufficio della palazzina Lagorio scoprendo un professionista preparato e competente con idee chiare e concrete atte a ottimizzare il servizio del polo universitario ed invogliare i giovani ad essere parte attiva della città. E ho trovato anche un uomo sensibile che ha a cuore la città di Savona così come ce l’ho io da tantissimi anni”, ha detto il dottor Versace.

Che ha poi riportato alcuni importanti dati spiegando le sue idee in merito: “Attualmente Savona (circa 60.000 abitanti) ospita nel suo campus universitario 2.000 studenti. Se penso che Urbino con meno di 15.000 abitanti ha oltre 14.000 studenti, penso a che opportunità abbiamo davanti per rendere questa città giovane e moderna grazie al Polo universitario. Diventa quindi indispensabile un maggior coordinamento tra il campus ed il comune di Savona, per evitare che rimanga solo una sede dell’Università di Genova. Un aspetto che abbiamo discusso insieme è l’impiego del percorso di studio degli ingegneri che si occupano del riutilizzo dei rifiuti ed il reinserimento in un ciclo produttivo per il beneficio della città. Diventa indispensabile inoltre organizzare più alloggi residenziali a disposizione degli iscritti, visto il numero degli studenti fuori sede per far sì che possano vivere Savona non solo nelle ore di studio ma anche nella vita di tutti i giorni aiutando così l’economia della città”.

“Il campus ha diverse iniziative aperte verso la città come completare l’Idea di Smart city integrando la visione della sostenibilità energetica. Un altro progetto sostenibile è la creazione di un sistema di riciclo della plastica, in modo da poter essere riutilizzata adeguatamente nel rispetto dell’ambiente. Mi sono reso disponibile sin da subito – ha aggiunto il dottor Versace – ad approfondire ulteriormente insieme al direttore dottor Testa, gli argomenti sopra citati con l’intento di dare il mio contributo per la realizzazione dei progetti”.

“Sono stato studente universitario per oltre 20 anni tra laurea e specializzazioni e so cosa significhi stare lontano dalle famiglie e sostenersi da soli quando si è giovani. Il mio lavoro sarà rendere studiare a Savona una delle esperienze più formative di questi ragazzi. Una Savona che cresce non può prescindere dalla cultura. Ci metto la faccia perché sono certo che Sì, Possiamo!'” conclude.