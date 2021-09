Savona 2021, una lettrice interroga i candidati sindaco: "Aiuterete le gattare e gli animali abbandonati?" - IVG.it

Mii permetto rivolgere un quesito ai Sig.ri Candidati per le elezioni comunali di Savona.

Mi presento: mi chiamo …Magliano Paola………………………………… e sono una delle tante persone in città che si prendono cura dei gatti randagi, nel gergo popolaere sono una “gattara”.

Mi occupo dei mici abbandonati da almeno 10anni e, come tante altre persone che si impegnano quotidianamente in questa attività, non ho mai chiesto alcun contributo economico ad alcuno.

Mi permetto di rammentare che è obbligo per legge, per ogni Sindaco, occuparsi dei felini che vivono nel territorio comunale di pertinenza.

Tramite le Vostre testate giornalistiche rivolgo una domanda ad ogni candidato Sindaco o Consigliere: durante il Vostro mandato amministrativo, siete disposti a fare in modo che vengano destinate da parte dell’amministrazione specifiche risorse economiche affinchè le tante persone come me, possano ricevere un aiuto in cibo per animali, senza essere costrette ad utilizzare esclusivamente le proprie risorse economiche.

Oppure, siete disposti ad impegnarVi in prima persona affinchè si trovino le migliori soluzioni che consentano di aiutare i tanti animali abbandonati.

Sarei grata a tutti i Sig.ri Candidati che, prima del voto, fossero disponibili a rispondere al mio quesito.

Cordialità

Paola Magliano