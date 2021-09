Savona 2021, Schirru: "Russo abbandonato dai leader". La replica: "Big cdx fanno comizi e lui a fianco in silenzio" - IVG.it

Savona. “A Savona sono venuti diversi ministri e sottosegretari per sostenere la campagna elettorale ma non abbiamo visto il ministro del Lavoro che è anche un ligure e questo mi lascia perplesso. Forse il lavoro non ha tutta questa considerazione da parte del centro sinistra“. Senza mezzi termini, durante il dibattito di lunedì sera organizzato da IVG, il candidato sindaco del centro destra Angelo Schirru attacca Marco Russo in merito agli “ospiti” che il candidato del centro sinistra ha accolto nella città della Torretta durante la campagna elettorale. Per Schirru il grande assente è stato il ministro del lavoro Andrea Orlando.

A sostegno del candidato di centro destra sono venuti alcuni membri del governo: il ministro allo sviluppo economico Giancarlo Giorgietti, il ministro alle disabilità Erika Stefani, il ministro del turismo Massimo Garavaglia. Invece, per Russo, appartenente alla compagine governativa è arrivata il sottosegretario allo sviluppo economico Anna Ascani ed è invece saltata la visita del ministro alla famiglia Elena Bonetti. Tra i leader nazionali è arrivato il leghista Matteo Salvini, figura che a sinistra è mancata: “Per me è venuto il segretario nazionale, quello del Partito Democratico invece no“.

Così l’ex primario del San Paolo ha offerto un’occasione golosa all’avvocato savonese che senza perdere tempo ha subito replicato: “Il ministro del lavoro fa il suo e continua a incontrare le maestranze di Funivie e di tutte le altre realtà in crisi. Lei ha fatto venire i capi dei partiti, fanno i loro comizi e lei sta a fianco in silenzio. Io faccio venire amministratori di alto profilo come il presidente dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini e il sindaco di Bergamo Giorgio Gori. Dialogo con loro e misuro la mia idea di città. La città finalmente può ambire a obiettivi più alti”.

E il candidato del centro destra passa alla difensiva: “Giorgietti ha fatto un’azione molto concreta. Oltre alla proroga della cassa integrazione per i lavoratori, ha portato a casa Piaggio”. L’11 settembre il ministro allo sviluppo economico è stato a Savona, oltre che per sostenere Schirru, per affrontare le crisi aziendali che colpiscono la provincia e aveva fatto la promessa ai sindacati, poi mantenuta, della commessa di sei P180 per ridare una boccata d’ossigeno a Piaggio Aerospace e di conseguenza anche a LaerH.

