Savona 2021, Schirru presenta la lista civica: "Solo 21 candidati? Scelta nostra, selezionati uno per uno" - IVG.it

Savona. “La lista civica è composta solo da 21 persone perché sono stati scelti uno per uno. Li conosco personalmente quasi tutti”. Così Angelo Schirru, candidato sindaco del centro destra alle prossime elezioni comunali del 3 e 4 ottobre presenta la sua lista.

Un numero ristretto che, secondo Schirru, ha il vantaggio di essere gestito meglio: “Abbiamo 5 liste e non avevamo come obiettivo il traguardo di arrivare a 32 nomi, pochi ma buoni. 21 persone sono più facili da coordinare”. Un gruppo che per il candidato darà un notevole contributo: “Appartengono alla società civile e sono convinto che daranno un grande aiuto alla realizzazione dei progetti che abbiamo fatto e stiamo studiando per la città di Savona”.

Il numero è il risultato di una scrematura iniziale: “Eravamo arrivati ad avere 29 candidati ma abbiamo deciso di ‘sfilarne’ qualcuno perché volevamo una lista che fosse veramente civica”, ha precisato il coordinatore Gabriele Vercelli.

Nessuna associazione a una o più formazioni politiche presenti nella coalizione che sostiene Angelo Schirru anche se in passato alcune liste di questa natura hanno avuto un ruolo politico: “Non è legata ai partiti. Io non mi colloco da nessuna parte”, dice senza mezzi termini Schirru.

I componenti hanno lavorato insieme per la preparazione del programma della coalizione: “E’ stato stilato da un gruppo di lavoro della lista civica che ha lavorato con le associazioni, i singoli cittadini e gli esperti di vari settore”. La proposta del gruppo è stata subito accolta dai partiti: “Hanno sostenuto i progetti e hanno detto la loro”.

“Per me è un orgoglio essere capolista in questa avventura – aggiunge Gianfranco Ricci –. In queste prime settimane di campagna elettorale ho visto una squadra affiatata, con una grande voglia di darsi da fare e idee interessanti per il futuro della nostra città”.

“Scegliendo di candidarsi tutti, a partire dal sottoscritto, hanno deciso di mettersi in gioco e di metterci la faccia. Lo abbiamo fatto perché siamo convinti del progetto di Angelo Schirru e delle sue capacità come uomo e come amministratore. Crediamo sia la persona giusta per costruire la Savona che verrà con moderazione, buon senso e spirito pratico. Non servono ricette magiche, ma competenze: noi ci siamo”.

Schirru è sicuro che riuscirà a fare da collante tra le varie “anime” della coalizione imparando dal passato: “Ho accettato la candidatura con l’idea di essere moderato e continuerò a ricoprire questo ruolo cercando di mettere insieme una coalizione che è stata definita da subito coesa senza fare più certi errori del passato e lo dimostrerà – conclude – nella prossima amministrazione della città di Savona”.

I CANDIDATI

Giovanni Ricci, 75 anni

Maria Renza Adonide, 64 anni

Riccardo Angius, 73 anni

Bianca Silvana Badea, 37 anni

Raffaella Baselice, 63 anni

Alice Beltrame, 54 anni

Fabrizio Cantatore, 36 anni

Antonio Caprio, 64 anni

Donatella Cordova, 65 anni

Mariano Fiorito, 49 anni

Cristian Galotto, 36 anni

Eros Galotto, 31 anni

Anna Geralli, 73 anni

Daniela Giaccardi, 54 anni

Viviana Panico, 46 anni

Antonio Pipicelli, 64 anni

Davide Primo, 54 anni

Mario Sbaiz, 51 anni

Giovanni Sicignano, 68 anni

Andrea Sotgiu, 56 anni

Alessandro Venturelli, 42 anni