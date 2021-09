Savona 2021, Rixi: "La Lega non è un autobus, chi vuol fare l’assessore faccia l’assessore" - IVG.it

Savona. “Se l’amministrazione uscente avesse avuto più attenzione verso piazza del Popolo sarebbe stato meglio”. A dirlo in occasione di un incontro organizzato tra i rappresentanti della Lega, il candidato sindaco Angelo Schirru e il Comitato Vivi Piazza del Popolo è il deputato del Carroccio Angelo Schirru.

E aggiunge rivolgendosi all’assessore uscente alla sicurezza: “Io pretendo che chi faccia l’assessore sappia fare l’assessore, se qualcuno oggi non è più nelle nostre liste è perché pretendo che chi lavora con me mantenga la parola. Non lo ordina nessuno di andare a fare l’assessore in Comune a Savona”.

E ribadisce che questa attività è quasi una vocazione: “Chi ricopre questo ruolo deve essere motivato, la responsabilità di quello che succede in piazza del Popolo è un po’ di tutti. Si era iniziato a fare certe cose quando Paolo (Ripamonti, ndr) era assessore, poi l’amministrazione è diventata meno attenta a certe questioni”.

Conclude con un endorsement al candidato Angelo Schirru: “Lui quando era medico faceva il suo mestiere per vocazione non per aspettare lo stipendio sul conto corrente e allo stesso modo farà politica”.