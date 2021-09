Savona 2021, Ravera (Sinistra per Savona): "Perchè una città viva ci vogliono spazi per incontri e attività culturali" - IVG.it

Savona. “Un’istituzione che guarda al di fuori di sé per agire deve saper guardare anche a come creare le condizioni migliori per essere efficiente ed efficace”. Ne è convinto il candidato consigliere della lista Sinistra per Savona Marco Ravera.

“Non si può non affrontare – prosegue Ravera – il problema spinoso degli spazi sono insufficienti e spesso poco vivibili quelli di molti uffici comunali, sono insufficienti e non adeguati quelli destinati ad uffici di altre amministrazioni (pensiamo alle scuole) la cui competenza logistica è di competenza del Comune, sono insufficienti e mal collocati uffici per i quali è il Comune che deve provvedere e che ospitano uffici importanti per la ripresa economica e sociale di questa provincia (pensiamo alle politiche attive del lavoro, ex uffici di collocamento)”.

“Ma la cosa non finisce qui – continua. Il Comune dovrebbe preoccuparsi anche di creare spazi di incontro e di incentivazione per attività culturali, artistiche ecc. sia di tipo professionale che amatoriale. E allora: per vivere, perché una città viva, ci vuole spazio”.

“Anche questo aspetto dovrà essere tenuto in adeguata considerazione da chi governerà questa città. Avviare subito – conclude – un attento monitoraggio di tutti gli spazi pubblici, istituzionali o meno, che possono essere messi a disposizione, concordando soluzioni anche con altre istituzioni e intervenendo sul privato per la messa a disposizione di spazio per una nuova vita della città è uno degli strumenti che si potranno mettere in campo, in uno spirito solidale in cui non ci sono gelosie e competizioni tra soggetti diversi, ma ci si mette a disposizione per una città viva, che respira, che ha i suoi spazi.