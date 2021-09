Savona 2021, presentati i candidati di Liguria Popolare. Versace: "Gente nuova, lavoreremo nell'interesse della città" - IVG.it

Savona. Sono stati presentati questa mattina i candidati della lista di Liguria Popolare che sostiene il candidato sindaco Francesco Versace. Un appuntamento a cui era presente anche il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, che parteciperà anche alla presentazione ufficiale di venerdì prossimo.

Con l’incontro di questa mattina Versace ha sancito ufficialmente l’inizio della sua campagna elettorale: “Noi siamo un gruppo moderato e di centro con gente nuova che non ha mai fatto esperienza politica. Tra di noi ci sono persone di professionalità varie. Lavoreremo nell’interesse della città”. Ancora nessuna idea in merito alle cariche da attribuire in giunta, né assessori né vicesindaco: “Non ci interessa in questo momento – Versace così chiarisce subito le priorità – ora vogliamo parlare di progetti e del recupero del degrado, poi parleremo di poltrone ma non è il nostro primo obiettivo”.

Oltre al decoro e la pulizia, già ribadito in più occasioni, l’interesse si concentrerà su “una buona sanità e l’assistenza sociale” per permettere ai cittadini di “raggiungere il benessere psicofisico”. Tra gli obiettivi di Versace c’è il potenziamento della sanità territoriale. Per il candidato di Liguria Popolare, infatti, “la sanità di periferia è importante perché in questo modo i cittadini non sono costretti per un’esigenza anche minima a recarsi all’ospedale”.

Per affrontare i costi sarà necessario investire con i finanziamenti del Pnrr: “Per quanto riguarda la medicina del territorio il Covid ha scoperto un nervo che si è dimostrato dolente e i cittadini devono essere assistiti sul territorio e lasciare al San Paolo solo le emergenze, le urgenze e le patologie gravi”.

Di seguito i componenti della lista:

1. Andrea Agate, Savona, 11/02/2003

2. Annalisa Arrigoni, Mirano (Ve), 22/04/55

3. Piersandro Boccone, Massimino (Sv), 22/10/50

4. Fabio Baglione, Genova, 19/09/92

5. Giuseppe Bruzzanti, Africo (Rc) 02/07/56

6. Carlotta Bianco, Ceva (Cn) 23/07/01

7. Luca Barbero, Savona 14/11/69

8. Yuri Brioschi, Savona 02/02/77

9. Ivan Bertoli, Savona 28/02/84

10. Dario Bonelli, Genova 17/06/77

11. Viviana Bolduri, Belgioioso (Pv) 11/03/75

12. Alessia Bacchis, Savona 6/08/99

13. Diega Canta, Canicattí (Ag) 06/09/78

14. Angelo Cavallo, Sassari 09/07/68

15. Francesco Ceraolo, Savona 23/08/77

16. Gustavo Chiesa, Savona 05/05/88

17. Veronica Coccumazzo, Melfi (Pz) 01/12/85

18. Giovanni Fantauzzo, Vizzolo predavissi (Mi) 10/03/83

19. Martina Giacchino, Savona 12/07/90

20. Mara Laganà, Torino 23/08/71

21. Alexandra Hamzsek, Ungheria, Szeged 02/07/86

22. Rita Muscardini, Genova 29/01/68

23. Fabrizio Monte, Genova 30/04/66

24. Mario Pentimalli, Salerno 20/11/79

25. Alessandro Panaro, Savona 11/10/96

26. Pietro Ravenna, Camogli (Ge) 03/06/44

27. Roberta Rapetti, Mondovì (Cn) 08/11/75

28. Michela Sacco, Pinerolo (To) 11/04/78

29. Gianfranco Scalia, Savona 21/11/39

30. Marco Stocco, Torino 15/03/84

31. Martina Tortarolo, Albenga 08/12/67

32. Marco Tortarolo, Albenga 23/03/65