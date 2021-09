Savona 2021, presentata la lista FI-UdC a sostegno di Angelo Schirru - IVG.it

Savona. “E’ una lista formata da persone di buona volontà che si sono candidate con spirito di servizio. E’ composta da imprenditori, liberi professionisti, medici, giornalisti che hanno come obiettivo quello di far fare un buon risultato a questa lista”. Così il segretario provinciale dell’Udc Roberto Pizzorno presenta la lista che unisce candidati di Forza Italia e Unione di Centro.

Una lista composta da 24 persone: “L’abbiamo depositata per ultimi – ammette Pizzorno – ma se ‘gli ultimi saranno i primi’ magari il 4 ottobre ci sarà qualche sorpresa”. In caso di vittoria la speranza è di avere un peso specifico all’interno della coalizione: “Noi lavoriamo per far sì che il candidato Schirru diventi sindaco, il nostro valore aggiunto sono i nostri candidati, siamo un partito piccolo ma con grandi valori”.

“E’ una lista che comprende persone che sono professionisti inseriti nel tessuto commerciale della città. E’ una lista competitiva e non compilativa”, commenta il segretario regionale di Forza Italia Carlo Bagnasco. “Non abbiamo riscontrato difficolta nella costituzione della lista”. La speranza di riuscire a non rimanere in un ruolo marginale: “Vogliamo giocare un ruolo da protagonista, gli equilibri si giocano con i voti e bisogna vedere quanti ne iusciamo a prendere”.

“Questa unione non è unica su Savona ma in tutto il paese, darà buoni risultati e insieme potremmo fare un buon risultato su Savona”, dice il coordinatore regionale dell’Udc Umberto Calcagno. Anni i rapporti di forza erano ribaltati e questi due partiti erano forze trainanti: “Il centro non ha saputo dare le risposte e sono mancati gli uomini capace di rappresentare quest’area negli ultimi 15-20 anni”.

I CANDIDATI

Roberto Pizzorno, 61 anni segretario Provinciale Udc

Alessandra Stettini, 34 anni, pedagogista clinico

Andrea Cona, 40 anni, direttore operativo società trasporti e logistica

Emanuela Peluffo, 43 anni, maestra di danza

Rosario Merenda, 72 anni, medico chirurgo

Daniela Tellini, 57 anni, infermiera

Diego Ratto, 53 anni, dipendente

Enrica Aimo, 52 anni, dipendente

Clara Chiodini, 60 anni, pensionata

Andrea Antonelli, 34 anni, disptcher

Giuseppina Piscitello, 69 anni- imprenditrice agricola

Luca Aliprandi, 52 anni, dipendente

Manuela Ratto, 43 anni, casalinga

Cecibel Tanya Calderon Da Costa, 50 anni, dipendente

Sebastiano Tarò, 37 anni, imprenditore

Maurizio Scarrone, 62 anni, imprenditore

Manuela Cerutti, 65 anni, collaboratrice domenisca

Giuseppina Rizzotto, 39 anni, imprenditrice

Genni Re’, 36 anni, casalinga

Sara Ciarlo, 36 anni, commerciante laureata in lettere

Caterina Pera, 43 anni, casalinga

Fabrizio Dotta, 54 anni, geometra

Fluturim Ismailisufaj, 23 anni, dipendente

Luciano Biancola, 35 anni, dipendente