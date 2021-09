Savona 2021, non si placa la polemica su Salvini. Fratoianni: "Su Pertini e Berlinguer era meglio tacere" - IVG.it

Savona. Non si placa la polemica politica a Savona sulla visita di Matteo Salvini, con il leader della Lega che ha scelto piazza Pertini per il suo comizio citando anche Enrico Berlinguer… Per tanti visto come “un affronto” alla storia della città con tanto di protesta e dure prese di posizione.

Questa mattina è il deputato e segretario di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, nella città della Torretta a sostegno della candidata Maria Gabriella Branca, della lista SI e del candidato sindaco Marco Russo, non ha risparmiato critiche al segretario del Carroccio. In primis i temi della sicurezza e dell’immigrazione, “senza considerare – ha detto Fratoianni -, che era proprio la Lega ad avere l’assessorato competente con l’attuale amministrazione e i risultati si sono visti…”.

“Sono problemi che vanno affrontati, invece, con politiche sociali e di inclusione, non certo con i soliti slogan della Lega” aggiunge.

E poi un nuovo affondo sia in riferimento alla scelta di piazza Pertini quanto alle stesse citazioni sull’ex e storico segretario del Pci Enrico Berlinguer: “Sarebbe stato meglio evitare alcuni riferimenti a colui che ha rappresentato per milioni e milioni di italiani valori antitetici al pensiero di Salvini…” afferma ancora il leader di Sinistra Italiana.

“Stesso discorso per il presidente Pertini, il quale non ha mai dimenticato il periodo fascista e ha sempre condotto un agire politico nel quale diritti civili e diritti sociali viaggiano sulla stessa direzione e binario, l’opposto di quanto afferma il leader della Lega”.

Nicola Fratoianni a Savona

“Per questo su certi temi e valori era meglio tacere…” conclude Fratoianni.