Savona 2021, Meles presenta le due liste: "Siamo più di 32. Gli altri litigano, noi siamo una grande squadra" - IVG.it

Savona. “Per il gruppo è stata una scelta naturale. Abbiamo provato a creare un accordo con il centrosinistra che non è arrivato e la scelta è ricaduta sulla persona che il gruppo ha ritenuto poter rappresentare meglio le proprie istanze“. Così il candidato sindaco pentastellato Manuel Meles spiega cosa ha portato il partito a sceglierlo.

Per qualcuno è stata la scelta giusta per non dover scendere a patti con l’area di Russo per qualcun altro un autogol perchè così si è rinunciato a una possibile vittoria e di conseguenza a incidere nell’amministrazione successiva: “Le difficoltà a trovare un accordo hanno riguardato alcuni temi per noi qualificanti come l’urbanistica e la discontinuità con gli amministratori del passato. Senza queste condizioni era difficile riportare agli elettori un progetto nuovo. Noi non riteniamo la scelta perdente ma che ci consente di portare avanti al meglio i nostri temi che riteniamo essere prioritari per la città”. E un commento sugli avversari: “Gli altri non sono più credibili. Lo slogan della Lega sul fare pulizia è emblematico”.

I pentastellati si presenteranno con due liste (una del Movimento e “ConTe per Savona”), un unicum nel panorama politico italiano con una lista civica che si è costituita intorno alla figura dell’ex presidente del consiglio Giuseppe Conte: “Siamo in tanti e fare una lista sola non era possibile. Ci sono persone che si sono avvicinate alla figura di Conte e persone che hanno deciso autonomamente di appoggiare la mia candidatura”.

Una puntualizzazione in merito alla suddivisione in due liste dei candidati consiglieri: “Anche se abbiamo due liste non siamo come gli altri che fanno più liste perchè si accoltellano – chiarisce Meles -. Di là si spostano da una lista all’altra per farsi i dispetti, come accaduto al vicesindaco. Noi abbiamo due liste solo perché più di 32 persone non era possibile candidare, ma in realtà siamo un’unica grande squadra”.

“Abbiamo candidati di qualunque quartiere e qualunque via della città, questo ci permette di raggiungere tutti i cittadini. Questa città ha bisogno di riavere spazi e servizi, di riavere ciò che gli speculatori gli hanno tolto grazie al centrodestra e al centrosinistra”.

Stando ai numeri riportati dai sondaggi usciti nell’ultimo periodo i favoriti sembrerebbero essere Marco Russo e Angelo Schirru: “L’obiettivo realistico è arrivare al ballottaggio – spiega Meles -. Per questo cercheremo di far conoscere la nostra proposta a più cittadini possibili sperando che scelgano bene il giorno del voto”. Ma nessuna indicazione del voto per il secondo turno: “Il ‘piano B’ per noi non esiste, se non riuscissimo ad arrivare al ballottaggio i cittadini hanno libertà di voto. Ad oggi indirizzare il voto è più controproducente che vantaggioso, non esiste il controllo del voto che esisteva 10-15 anni fa, quindi sarebbe impensabile di portare pacchetti di voti e poltrone che non fa parte del nostro dna”.

Nel caso di una vittoria a Cinque Stelle ancora nessun nome: “Noi cercheremo di coinvolgere anche forze che oggi non si espongono ma che hanno a cuore l’interesse della città che negli anni sono stati messi in disparte dal centro sinistra e dal centro destra. Ci penseremo dal giorno dopo alle elezioni“.

I NOMI DEI CANDIDATI

Movimento Cinque Stelle

Andreino Delfino, 71 anni, ex professore di educazione fisica

Salvatore Diaspro, 53 anni, cancelliere tribunale

Federico Mij, 23 anni, studente universitario

Elena Mangialardi, 43 anni, artigiana

Andrea Traverso, 49 anni, impiegato

Rita detta Clorofilla Diana, 60 anni, organizzatrice di eventi e wedding planner

Enrica Vivalda, 21 anni, studentessa universitaria e capo scout

Eugenio Maimeri, 39 anni infermiere al San Paolo

Doris Zanatta, 69 anni, ex insegnante e capo scout

Eugenio Sommariva, 58 anni, dipendente pubblico

Valentina Chionna, 48 anni, panettiera

Ilaria Mastrorosa, 36 anni, commerciante

Nicoletta Guglielmo, 56 anni, assistente anziani e disabili

Alessandro Acquarone, 51 anni, insegnante e segretario artistico Orchestra Sinfonica

Giuseppina Costa, 59 anni, casalinga

Elisabetta Angioni, 51 anni, operaia metalmeccanica

Marcello Caviglia, 58 anni, tecnico specialista presso centrale termoelettrica ed elettricista

Maurizio Casalini, 63 anni, ex ferroviere

Gabriele Galli, 54 anni, venditore in concessionario auto

Matteo Baldini, 33 anni, vigile del fuoco

Michele Cordì, 63 anni, pensionato

Fabrizio D’Altoè, 49 anni, funzionario Agenzia delle Entrate

Alessandro Scalia, 46 anni, consulente di vendita

Vincenzo Chiappara, 54 anni, pilota di porto

Giuseppe La Grotteria, 62 anni, ex agente polizia locale in pensione

Remo Bonfante, 44 anni, imprenditore nel settore informatico

Maurizio Ricci, 46 anni, sviluppatore software

Filomena Laratta, 68 anni, ex insegnante

Fulvia Palombino, 66 anni, casalinga

ConTe per Savona

Marina Cresta, 55 anni, commessa di farmacia, catechista e volontaria doposcuola Villapiana

Dario Caruso, 56 anni, musicista e insegnante

Luciano Mondelli, 63 anni, allenatore pallavolo

Matteo Toscano, 29 anni, speaker radiofonico e consulente universitario

Francesco Mulas, 28 anni, analista funzionale in società di consulenza informatica

Salvatore detto Renato Fiorini, 66 anni, bancario in pensione

Simone Scher, 44 anni, responsabile aftersales presso multinazionale auto

Anna Maria Bonacasa, 53 anni, sistemista

Giulia Gulli, 67 anni ambulante

Emiliano Giuria, 50 anni, consulente di multinazionale e istruttore di calcio

Mauro Dacastelli, 71 anni, ex dipendente pubblico di protezione civile e verde

Mario Di Murro, 74 anni, ex dipendente poste italiane

Maura Giacchino, 45 anni, commessa al supermercato

Umberto Assandri, 62 anni, direttore scuola yoga

Sergio Siriani, 53 anni, titolare pubblico esercizio

Paola Bertolotto, 51 anni, impiegata

Caterina detta Anna Torcello, 71 anni, ex commessa in pensione

Gabriella Calandria, 55 anni, funzionaria agenzia dogane

Maria Assunta Golesano, 51 anni, casalinga

Miranda Corrà, 80 anni, ex infermiera in pensione

Milena Sozzi, 50 anni, assistente di Studio Odontoiatrico

Tiziana Forestello, 60 anni, casalinga

Emilia Gaggero, 68 anni, pensionato

Giuseppina Cordini, 66 anni, pensionata