Savona 2021, Manuel Meles svela la propria ricetta dedicata ai ragazzi: “Concerti attrattiva importante, è necessario cercare nuovi spazi e opportunità”

Savona. Una serie dedicata alla scoperta delle proposte rivolte ai giovani savonesi elaborate da coloro i quali aspirano alla carica di primo cittadino. È questa in estrema sintesi l’idea nata per dare a chi appartiene alla categoria under 30 una guida utile per conoscere a 360 gradi i programmi dei vari candidati che vorrebbero prendere il posto di Ilaria Caprioglio, sindaca uscente la quale, come noto, ha scelto di non ricandidarsi.

Protagonista della quarta intervista è stato Manuel Meles, aspirante primo cittadino sostenuto dal Movimento 5 Stelle e dalla lista “Conte”. Il primo tema ad essere tirato in causa è stato quello relativo all’elevata età media di Savona, un argomento sul quale l’intervistato ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Il nostro obiettivo è quello di creare nuovamente una vivibilità per il nostro contesto cittadino, per questo il decoro e l’igiene urbano dovranno diventare un confortevole biglietto da visita. Inoltre un’altra nostra proposta è quella relativa al restituire spazi e attività di tipo ricreativo, ludico e sportivo le quali possono sicuramente dare ai giovani un modo per impegnare il proprio tempo libero.”

In seguito Meles ha spiegato come anche il campus universitario ed il Bacigalupo convertito in un impianto polifunzionale possano diventare un’attrattiva per la città, questo con l’amato stadio savonese che in questa maniera potrebbe tornare ad essere lo scenario di quei grandi eventi tanto desiderati quanto al momento apparentemente difficili se non impossibili da ospitare a causa della mancanza di spazi adeguati.

Successivamente l’intervistato ha poi svelato la sua visione del rapporto tra i ragazzi e la politica, un binomio a suo parere sul quale si dovrebbe scommettere: “È fondamentale a nostro avviso coinvolgere i giovani nella vita politica. La mia candidatura da questo punto di vista può essere considerata di rottura (vista la giovane età), un modo per avvicinare propri i più giovani i quali devono diventare protagonisti non soltanto appunto della vita politica ma anche del loro futuro.”

In seguito è poi stato toccato il tema della riconversione dell’ex piscina comunale, un altro luogo sul quale Meles avrebbe piacere ad investire tenendo inoltre in considerazione proprio l’idea lanciata in marzo attraverso una petizione che la vorrebbe come un locale notturno o un ristorante.

Infine l’ultima battuta ha riguardato la promessa maggiormente realizzabile dedicata alle giovani generazioni nel minor tempo: “La nostra proposta più solida si può dire essere quella del recupero degli spazi. Le aree abbandonate pubbliche e private presenti a Savona possono infatti essere restituite alla collettività e al tempo libero delle persone, questo per potersi godere in serenità e tranquillità la nostra cittadina.”

È terminata in questa maniera l’intervista a Manuel Meles, candidato sindaco sostenuto dal Movimento 5 Stelle e dalla lista “Conte”.