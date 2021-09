Savona 2021, Silvia Majdoub (Lega) si presenta: "Collaborazione tra italiani e stranieri per sicurezza e pulizia" - IVG.it

Savona. “Mi chiamo Najoua e sono tunisina. Qua mi conoscono tutti come Silvia. Darò voce ai cittadini per una Savona più pulita e sicura”. Si presenta così Najoua Majdoub, candidata consigliere nella lista della Lega a sostegno di Angelo Schirru.

La decisione di candidarsi con Carroccio presa per la condivisione con le idee del leader nazionale Matteo Salvini in tema immigrazione: “Mi sono candidata con la Lega perchè mi piace come la pensa Salvini sugli stranieri. Dà possibilità agli stranieri onesti – spiega – e quelli disonesti li manda via”.

E un messaggio rivolto ai cittadini della città della Torretta: “Io volevo dire ai savonesi che, se mi daranno un’opportunità, italiani e stranieri onesti possono collaborare per il bene di Savona, per la sicurezza e anche la pulizia”.

Un problema quello dei disordini che vedono protagonisti gli stranieri che è tornato alla ribalta negli ultimi giorni con gli ultimi episodi di piazza del Popolo dove venerdì pomeriggio è arrivato Salvini: “Duri con gli stranieri disonesti”, Majdoub ribadisce che è questo il comportamento che bisogna seguire. “Non li vogliamo – rincara la dose -. A me dà fastidio quando un tunisino non rispetta la cultura degli italiani e soprattutto le leggi“.