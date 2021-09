Savona 2021, Lirosi: "A Legino un'area sportiva non il centro di raccolta rifiuti" - IVG.it

Savona. “In piena estate 2020, in periodo di vacanza, con tutti i savonesi preoccupati dalla pandemia e senza discutere con i cittadini, l’attuale Giunta ha deliberato di creare un centro raccolta rifiuti in Legino, vicino a case di civile abitazione. Al contrario, il nostro progetto, ancora risalente a quando ricoprivo la carica di Assessore, era quello di creare un’area sportiva, vista la vicinanza del palavolley e dello stadio comunale”. Così il candidato consigliere del Partito Democratico Francesco Lirosi esprime la propria contrarietà alle decisione del Comune di portare il centro di raccolta rifiuti a Legino.

E ricorda cosa prevedeva il suo progetto: “Anzi, avevo già fatto fare il preliminare per un bocciodromo – spiega Lirosi -, con campi coperti ed all’aperto, ufficio, spogliatoi e spazio ricreativo. Chi conosce il bocciodromo di Loano capirà subito cosa intendevo. La “solita” mancanza di fondi ci aveva impedito di proseguire nel progetto. Ora vogliono utilizzare l’area per uno scopo del tutto inidoneo, vista la location. Ma, secondo me, c’è un fattore ancora più grave: l’aver assunto la delibera senza prima discutere con i cittadini, praticamente di nascosto”.

Sottolinea gli aspetti negativi: “Sarà pur vero che non si tratta di una vera e propria discarica, ma plastica, carta, vetro (abbiamo presente il rumore del vetro scaricato?), pile e farmaci non sono elementi sani. E i mezzi di trasporto? Fossero davvero pochi, come gli attuali Amministratori si sono affrettati a comunicare, il progetto non avrebbe alcuna possibilità di compatibilità economica e fallirebbe in poco tempo. Saranno molti di più, non ci sono dubbi. E l’inevitabile crollo del valore delle abitazioni? E l’inquinamento dell’aria?”

“E’ palese, si tratta di una allocazione del tutto errata, mentre ampie zone si possono trovare all’interno e, pertanto, è indispensabile che tutti insieme agiamo per opporci a questo scempio.

E’ un altro chiaro esempio del modo di governare di queste persone, incapaci di rapportarsi con i cittadini e di prendere in considerazione le loro idee e i loro bisogni. Pensiamoci – conclude -, quando andremo a votare”.