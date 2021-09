Savona 2021, la ricetta di Francesco Versace: “Siamo la città più vecchia d’Italia, obiettivo attrarre i giovani” - IVG.it

Savona. Una serie dedicata alla scoperta delle proposte rivolte ai giovani savonesi dei vari candidati in competizione per la carica di primo cittadino. È questa in estrema sintesi l’idea nata per dare a chi appartiene alla categoria under 30 una guida utile per conoscere a 360 gradi i programmi degli aspiranti nuovi inquilini di Palazzo Sisto, una maniera utile per scoprire anche le parti meno pubblicizzate dei vari programmi.

Protagonista della seconda intervista è stato Francesco Versace, candidato sindaco sostenuto dalla lista di stampo centrista “Savona Popolare”. L’età media elevata di Savona è stato il primo tema tirato in causa, un argomento sul quale sono arrivate le seguenti dichiarazioni: “Savona è la città più anziana d’Italia con un’età media di 50 anni, questo è uno dei problemi che la nuova amministrazione dovrà affrontare con urgenza quando si insedierà. La soluzione si cela nel fare in modo che i nuovi nati restino nella nostra cittadina attirandone anche di nuovi. Per favorire i giovani sarà però ovviamente necessario anche trovare un equilibrio con gli anziani.”

In seguito non sono mancate alcune proposte per far fronte ai grattacapi espressi in precedenza. L’idea sostenuta con maggior vigore è stata quella relativa alla nomina di un nuovo assessorato dedicato ai ragazzi, questo per far fronte alla scarsa considerazione della consulta studentesca. Attraverso quest’ultima però l’intervistato vorrebbe vedere integrati nella vita amministrativa della cittadina proprio i più giovani, il tutto per creare un gruppo di lavoro che possa rispondere alle esigenze dei propri coetanei.

Successivamente non è poi mancata una battuta sulla petizione lanciata in marzo per riconvertire in un locale notturno l’ex piscina comunale. Di seguito ecco le dichiarazioni rilasciate da Francesco Versace: “Prima dell’ex piscina per i giovani sarebbe necessario ricreare a Savona degli spazi aggregativi. Un ufficio comunale dedicato con del personale qualificato che possa instradare i nostri ragazzi in base alle proprie esigenze potrebbe poi essere un’altra valida soluzione.”

Infine non è mancata nemmeno una battuta sull’attività sportiva dei ragazzi della città della Torretta, questo per un’analisi del tema a 360 gradi: “Lo sport è vita, cultura e soprattutto un momento di associazione per i giovani, oltre che ovviamente salute fisica. Crescere in maniera sana per un giovane è importante, toccherà all’amministrazione costruire nuovamente delle strutture all’altezza.”

È terminata in questo modo l’intervista a Francesco Versace, candidato sindaco sostenuto dalla lista “Savona Popolare” apparso ottimista sul fatto di poter riuscire a totalizzare un buon risultato successivamente alla chiamata alle urne di domenica e lunedì prossimo.